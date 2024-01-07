Православные христиане по всему миру встречают Рождество

В воскресенье, 7 января, православные христиане всего мира отмечают один из главных религиозных праздников – Рождество Христово. Об особенностях и традициях Рождества – в материале Zakon.kz.

Православное Рождество, в отличие от католического, отмечают не 25 декабря, а 7 января.

Рождество Христово — это один из самых важных христианских праздников, отмечаемых верующими по всему миру. Этот день символизирует рождение Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя человеческого, и олицетворяет для верующих не только праздник рождения, но и символ надежды, мира и любви.

Верующие отмечают Рождество как время благодарения и радости. В центре этого праздника — рожденный при крайне суровых обстоятельствах Иисус Христос, чье пришествие в мир стало символом спасения для многих.

Церковь чтит двенадцать дней после Рождества. Они называются Cвятыми днями, или Cвятками. Завершаются Святки еще одним важным христианским праздником Крещения Господня.

В ночь с 6 на 7 января во всех храмах Казахстана начались рождественские богослужения. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр возглавил праздничную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы. Репортаж о том, как рождественское богослужение прошло в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, читайте здесь.

