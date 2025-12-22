Мистический перелом зимы: как 25 декабря "поворачивали" солнце
В народном календаре 25 декабря есть праздник, который носит название Спиридон Солнцеворот в честь постепенного удлинения светового дня и "поворота солнца к лету". В 2025 году дата выпадает на четверг, сообщает Zakon.kz.
Этот день символизировал начало нового естественного природного цикла, отражавшегося в обрядах и народных традициях.
Народные приметы
- Ясный день – весна будет солнечной и ранней.
- Пасмурно, метель – зима затянется.
- Сильный мороз – к урожайному году.
- Каков Спиридон – таков и Новый год.
- Если солнце выглянуло хотя бы ненадолго – удача будет весь год.
Обряды и обычаи
- Наблюдали за солнцем – ждали, когда оно "повернет" на лето.
- Крутили колесо или жгли огненное колесо – символ солнца и его движения (без мистики, как знак обновления).
- Ходили вокруг дома по солнцу (по часовой стрелке) – "чтобы счастье не ушло".
- Загадывали желания и строили планы – верили, что они сбудутся.
- Чистили двор и дом – к новому жизненному кругу.
Запреты
- Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить – весь год пройдет в раздорах.
- Не рекомендуется лениться – можно "пролежать" удачу.
- Не давали в долг – чтобы не "отдать благополучие".
- Не жаловались на судьбу – солнце "отвернется".
Как отмечено в публикации издания "Известия", ранее период зимнего солнцестояния считался мистическим. Люди верили, что в это время можно "задобрить" солнце, чтобы оно быстрее возвращалось к летнему теплу.
