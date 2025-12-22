Мистический перелом зимы: как 25 декабря "поворачивали" солнце

В народном календаре 25 декабря есть праздник, который носит название Спиридон Солнцеворот в честь постепенного удлинения светового дня и "поворота солнца к лету". В 2025 году дата выпадает на четверг, сообщает Zakon.kz.

Этот день символизировал начало нового естественного природного цикла, отражавшегося в обрядах и народных традициях.

Народные приметы

Ясный день – весна будет солнечной и ранней.

Пасмурно, метель – зима затянется.

Сильный мороз – к урожайному году.

Каков Спиридон – таков и Новый год.

Если солнце выглянуло хотя бы ненадолго – удача будет весь год.

Обряды и обычаи

Наблюдали за солнцем – ждали, когда оно "повернет" на лето.

Крутили колесо или жгли огненное колесо – символ солнца и его движения (без мистики, как знак обновления).

Ходили вокруг дома по солнцу (по часовой стрелке) – "чтобы счастье не ушло".

Загадывали желания и строили планы – верили, что они сбудутся.

Чистили двор и дом – к новому жизненному кругу.

Запреты

Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить – весь год пройдет в раздорах.

Не рекомендуется лениться – можно "пролежать" удачу.

Не давали в долг – чтобы не "отдать благополучие".

Не жаловались на судьбу – солнце "отвернется".

Как отмечено в публикации издания "Известия", ранее период зимнего солнцестояния считался мистическим. Люди верили, что в это время можно "задобрить" солнце, чтобы оно быстрее возвращалось к летнему теплу.

Немного ранее мы рассказывали, что сулит Никола Зимний 19 декабря и при чем здесь Дед Мороз.