#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Советы

Мистический перелом зимы: как 25 декабря "поворачивали" солнце

деревья, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 15:41 Фото: pixabay
В народном календаре 25 декабря есть праздник, который носит название Спиридон Солнцеворот в честь постепенного удлинения светового дня и "поворота солнца к лету". В 2025 году дата выпадает на четверг, сообщает Zakon.kz.

Этот день символизировал начало нового естественного природного цикла, отражавшегося в обрядах и народных традициях.

Народные приметы

  • Ясный день – весна будет солнечной и ранней.
  • Пасмурно, метель – зима затянется.
  • Сильный мороз – к урожайному году.
  • Каков Спиридон – таков и Новый год.
  • Если солнце выглянуло хотя бы ненадолго – удача будет весь год.

Обряды и обычаи

  • Наблюдали за солнцем – ждали, когда оно "повернет" на лето.
  • Крутили колесо или жгли огненное колесо – символ солнца и его движения (без мистики, как знак обновления).
  • Ходили вокруг дома по солнцу (по часовой стрелке) – "чтобы счастье не ушло".
  • Загадывали желания и строили планы – верили, что они сбудутся.
  • Чистили двор и дом – к новому жизненному кругу.

Запреты

  • Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить – весь год пройдет в раздорах.
  • Не рекомендуется лениться – можно "пролежать" удачу.
  • Не давали в долг – чтобы не "отдать благополучие".
  • Не жаловались на судьбу – солнце "отвернется".

Как отмечено в публикации издания "Известия", ранее период зимнего солнцестояния считался мистическим. Люди верили, что в это время можно "задобрить" солнце, чтобы оно быстрее возвращалось к летнему теплу.

Немного ранее мы рассказывали, что сулит Никола Зимний 19 декабря и при чем здесь Дед Мороз.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Особый праздник 25 июня – приметы и запреты
13:16, 24 июня 2025
Особый праздник 25 июня – приметы и запреты
Этот день считался опасным: что лучше не делать 6 сентября
16:28, 05 сентября 2025
Этот день считался опасным: что лучше не делать 6 сентября
Иванов день: строгие запреты и приметы на 9 октября
14:50, 08 октября 2025
Иванов день: строгие запреты и приметы на 9 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: