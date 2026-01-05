Важный праздник 7 января: традиции и запреты на Рождество

Ежегодно православные христиане 7 января отмечают главный церковный праздник – Рождество Христово. В 2026 году торжество выпадает на среду, сообщает Zakon.kz.

Рождество – важный праздник для христиан всех конфессий, ведь оно знаменует начало земной жизни Христа.

Русская православная церковь отмечает его 7 января, а Западная церковь и ряд поместных православных церквей – 25 декабря. Расхождения в датах возникают из-за того, что у православных богослужебный календарь ведется по юлианской системе ("старый стиль"), а у католиков и протестантов – по григорианской.

Материал по теме 25 декабря – католическое Рождество: традиции и смысл праздника

Традиции

Празднование Рождества начинается накануне, в сочельник. Это самый строгий день Рождественского поста. С 6 на 7 января в православных храмах проходят торжественные богослужения, которые длятся до глубокой ночи.

В канун праздника традиционно готовили 12 блюд – по числу апостолов. Главным угощением было сочиво, с которого начинали трапезу. Также на стол ставили голубцы, вареники, блины, овощные салаты, грибы, соленья и выпечку. Считалось, что нужно обязательно попробовать все приготовленное.

Непосредственно в день Рождества пища становилась разнообразнее, на столе появлялось мясо и молочные продукты. Зажиточные крестьяне могли заколоть к празднику поросенка или барашка, а менее богатые ели птицу. Также 7 января в деревнях готовили "козули" – небольшие булочки на сливочном масле в виде коз, овец и барашков.

В ночь перед Рождеством дети и подростки отправлялись колядовать. Они ходили по дворам в ярких костюмах, пели рождественские песни и поздравляли хозяев. За это их благодарили выпечкой, сладостями, а иногда даже деньгами. В некоторых регионах колядующие носили с собой длинный шест, на котором красовалась рождественская звезда из бумаги или картона.

С 7 января начинались Святки – особые праздничные дни между Рождеством и Крещением (19 января).

Материал по теме Рождество и Святки: православные праздники с 5 по 11 января

В это время верующие навещали родных, а также уделяли время заботе об одиноких стариках, сиротах, больных и нуждающихся. В деревнях устраивали шумные гуляния, представления и ярмарки. Несмотря на осуждение церкви, многие гадали, проводили ритуалы, чтобы привлечь хороший урожай, и пытались увидеть вещие сны.

Приметы

Конечно же, люди внимательно следили за погодой 6 и 7 января, ища в окружающем мире намеки на то, как сложится их будущее.

Так, ясное небо в сочельник сулило богатый урожай летом. Метель в Рождество намекала на раннюю и теплую весну, а оттепель – на холодные весенние месяцы. Хорошей приметой считали снегопад в рождественское утро – он обещал прибыльный и удачный год.

Что можно и нельзя

Православная церковь не налагает строгих запретов на празднование Рождества.

Пост к этому дню уже завершен, поэтому все ограничения в еде снимаются. Однако, отмечают священнослужители в разговоре с изданием "Известия", во время застолья все же не следует переедать и злоупотреблять алкоголем.

В праздник не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и домашними хлопотами. Хотя полного запрета на работу нет, в Рождество лучше посвятить время молитве, встречам с родными и добрым делам, чтобы не затмевать духовный смысл торжества повседневными заботами.

Кроме того, не следует ссориться с окружающими, оскорблять их, сплетничать и сквернословить. Такие действия расцениваются как грех.

Мы также рассказывали, что в народном календаре 31 декабря обычно называют "Старый Новый год накануне" или просто канун Нового года. Этот день не имел отдельного особого названия, но его считали переходным, важным для того, чтобы правильно подготовиться к Новому году.