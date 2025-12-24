#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Мир

Президент Украины озвучил содержание мирного плана Трампа

Президент Украины, Владимир Зеленский, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 14:21 Фото: president.gov.ua
Украина и США подготовили проект пересмотренного мирного плана, направленного на разрешение конфликта двух стран. На сегодня мирный план насчитывает 20 пунктов, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами. По его словам, по двум вопросам на переговорах с США не удалось договориться.

Зеленский также озвучил пункты мирного плана, которые приводят украинские СМИ:

1. Подтверждение суверенитета Украины.

2. Соглашение о ненападении между РФ и Украиной с мониторингом на линии соприкосновения.

3. Гарантии безопасности.

4. Ограничение численности ВСУ в 800 тысяч человек.

5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности, предусматривающие военный ответ и восстановление санкций в случае нападения.

6. Россия в законах закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины.

7. Вступление Украины в ЕС (в Киеве хотят зафиксировать точный срок вступления).

8. Пакет глобального развития (его пропишут в отдельном инвестиционном соглашении).

9. Создание нескольких фондов для восстановления Украины (цель – привлечь 800 млрд долларов).

10. Киев ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

11. Безъядерный статус Украины.

12. Контроль над Запорожской АЭС. По этому вопросу пока компромисса нет: США предлагают трехстороннее управление, а в Киеве говорят об участии в управлении станцией только США и Украины.

13. Введение в школах образовательных программ, направленных на укрепление толерантности к различным культурам и устранение расизма.

14. Территории – это еще один спорный вопрос. Киев отказывается выводить войска со всей территории Донбасса, а США предлагают создать там свободную экономическую зону.

15. Россия и Украина обязуются не изменять договоренности силой.

16. Россия не будет мешать Украине использовать Днепр и Черное море для коммерческой деятельности. Демилитаризация Кинбурнской косы.

17. Обмен пленными по формуле "всех на всех".

18. В Украине как можно скорее должны пройти выборы.

19. Соглашение должно быть юридически обязательным, за выполнением следит Совет мира во главе с Дональдом Трампом.

20. Полное прекращение огня после утверждения соглашения.

Делегации США и Украины несколько дней в Майами обсуждали мирный план президента США Дональда Трампа. Также соглашение обсуждали в Берлине с участием европейцев.

В Госдуме РФ прокомментировали объявление Зеленского. Депутат Алексей Чепа заявил "Газете.Ru", что это попытка Киева "играть" на промежуточных результатах переговоров.

"Мы заявляли о том, что озвучивать прежде времени, пока не будет окончательной согласованности, рано. Это говорит о том, что это – очередной PR-проект Зеленского и попытки играть на промежуточных результатах", – подчеркнул он.

При этом, указал Чепа, переговорный процесс по урегулированию на Украине продолжается. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после переговоров в Майами с американской стороной доложит о результатах главе государства, отметил депутат.

21 декабря сообщалось, что Украина согласна провести трехстороннюю встречу с Россией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Трамп отправил посланников к Путину и в Украину из-за изменений в мирном плане
11:46, 26 ноября 2025
Трамп отправил посланников к Путину и в Украину из-за изменений в мирном плане
Детали мирного плана Трампа по Украине узнали СМИ
14:15, 23 апреля 2025
Детали мирного плана Трампа по Украине узнали СМИ
Казахстан приветствует мирный план Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа
12:41, 30 сентября 2025
Казахстан приветствует мирный план Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: