Президент Украины озвучил содержание мирного плана Трампа

Украина и США подготовили проект пересмотренного мирного плана, направленного на разрешение конфликта двух стран. На сегодня мирный план насчитывает 20 пунктов, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами. По его словам, по двум вопросам на переговорах с США не удалось договориться.

Зеленский также озвучил пункты мирного плана, которые приводят украинские СМИ:

1. Подтверждение суверенитета Украины.

2. Соглашение о ненападении между РФ и Украиной с мониторингом на линии соприкосновения.

3. Гарантии безопасности.

4. Ограничение численности ВСУ в 800 тысяч человек.

5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности, предусматривающие военный ответ и восстановление санкций в случае нападения.

6. Россия в законах закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины.

7. Вступление Украины в ЕС (в Киеве хотят зафиксировать точный срок вступления).

8. Пакет глобального развития (его пропишут в отдельном инвестиционном соглашении).

9. Создание нескольких фондов для восстановления Украины (цель – привлечь 800 млрд долларов).

10. Киев ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

11. Безъядерный статус Украины.

12. Контроль над Запорожской АЭС. По этому вопросу пока компромисса нет: США предлагают трехстороннее управление, а в Киеве говорят об участии в управлении станцией только США и Украины.

13. Введение в школах образовательных программ, направленных на укрепление толерантности к различным культурам и устранение расизма.

14. Территории – это еще один спорный вопрос. Киев отказывается выводить войска со всей территории Донбасса, а США предлагают создать там свободную экономическую зону.

15. Россия и Украина обязуются не изменять договоренности силой.

16. Россия не будет мешать Украине использовать Днепр и Черное море для коммерческой деятельности. Демилитаризация Кинбурнской косы.

17. Обмен пленными по формуле "всех на всех".

18. В Украине как можно скорее должны пройти выборы.

19. Соглашение должно быть юридически обязательным, за выполнением следит Совет мира во главе с Дональдом Трампом.

20. Полное прекращение огня после утверждения соглашения.

Делегации США и Украины несколько дней в Майами обсуждали мирный план президента США Дональда Трампа. Также соглашение обсуждали в Берлине с участием европейцев.

В Госдуме РФ прокомментировали объявление Зеленского. Депутат Алексей Чепа заявил "Газете.Ru", что это попытка Киева "играть" на промежуточных результатах переговоров.

"Мы заявляли о том, что озвучивать прежде времени, пока не будет окончательной согласованности, рано. Это говорит о том, что это – очередной PR-проект Зеленского и попытки играть на промежуточных результатах", – подчеркнул он.

При этом, указал Чепа, переговорный процесс по урегулированию на Украине продолжается. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после переговоров в Майами с американской стороной доложит о результатах главе государства, отметил депутат.

21 декабря сообщалось, что Украина согласна провести трехстороннюю встречу с Россией.