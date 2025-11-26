#АЭС в Казахстане
Мир

Трамп отправил посланников к Путину и в Украину из-за изменений в мирном плане

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 11:46 Фото: flickr/White House
На фоне новостей о том, что мирный план президента США по Украине претерпел изменения после переговоров в Женеве, Дональд Трамп заявил о том, что отправил в обе страны своих посланников, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в Truthsocial. Президент США поделился, что за последнюю неделю его команда добилась большого прогресса в деле прекращения конфликта между Россией и Украиной.

"В прошлом месяце погибло 25 000 солдат. Первоначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с учетом предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия. В надежде на завершение работы над этим мирным планом я поручил своему специальному посланнику Стиву Виткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве. Одновременно с этим министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной. Меня, а также вице-президента Дж. Д. Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, военного министра Пита Хегсета и начальника штаба Белого дома Сьюзи Уайлз проинформируют о достигнутом прогрессе. Надеюсь, я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО когда соглашение о прекращении этой войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или будет находиться на завершающей стадии", – написал Трамп.

При этом пока он отказался от установления каких-либо крайних сроков для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, заявив, что его зять Джаред Кушнер может отправиться вместе со специальным посланником Стивом Виткоффом в Москву для переговоров на следующей неделе.

"Я хотел бы, чтобы это закончилось, и мы узнаем об этом не скоро, но, в общем, мы добиваемся прогресса", – сказал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что после переговоров делегаций США и Украины в Женеве в мирном плане президента США осталось 19 из 28 пунктов. Какие положения удалены из плана, пока точно не озвучено, но в основе по-прежнему лежит первоначальное предложение США. По некоторым данным, из плана исключены требования о сокращении численности украинской армии и амнистии за военные преступления.

Между тем CNN со ссылкой на украинский источник пишет, что работа над проектом предложения о прекращении войны идет полным ходом, но остаются, по крайней мере, три решающих момента: судьба территорий Украины, ограничение численности украинской армии, отказ Украины от членства в НАТО.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 25 ноября, что РФ приветствовала первоначальную версию мирного плана, появившуюся на прошлой неделе и считавшуюся в значительной степени благоприятствующей Москве.

"Если дух и буква Анкориджского соглашения будут утеряны в ключевых договоренностях, которые мы задокументировали, то, конечно, ситуация будет принципиально иной. Но пока, повторяю, никто нам официально ничего не сообщал", – сказал он.

Также стало известно о намерении президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, 27 ноября.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
