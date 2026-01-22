Акорда озвучила содержание краткой беседы Токаева с Трампом в Давосе
Так, как уточнил Желдибай, во время беседы Токаев обратил внимание американского лидера на то, что в распространенном на Давосском форуме официальном документе "365 побед Президента Дональда Трампа в течение 365 дней" 177-й победой значится присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям.
Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев пожелал американскому лидеру успехов в проведении внутренней политики "здравого смысла".
В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил главу нашего государства за поддержку его инициативы о создании Совета мира.
Сегодня, 22 января 2026 года, президент Казахстана подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Это произошло в Давосе.
По данным Акорды, наряду с Токаевым в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.