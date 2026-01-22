#Казахстан в сравнении
Политика

Акорда озвучила содержание краткой беседы Токаева с Трампом в Давосе

Токаев, Трамп, президенты, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 17:34 Фото: akorda.kz
Помощник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай отреагировал на просьбу представителей СМИ прокомментировать содержание краткой беседы Касым-Жомарта Токаева с президентом США в ходе церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе, сообщает Zakon.kz.

Так, как уточнил Желдибай, во время беседы Токаев обратил внимание американского лидера на то, что в распространенном на Давосском форуме официальном документе "365 побед Президента Дональда Трампа в течение 365 дней" 177-й победой значится присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 17:34
Токаев объяснил, почему Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям

Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев пожелал американскому лидеру успехов в проведении внутренней политики "здравого смысла".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 17:34
Дональд Трамп пригласил Касым-Жомарта Токаева и Казахстан в Совет мира

В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил главу нашего государства за поддержку его инициативы о создании Совета мира.

Сегодня, 22 января 2026 года, президент Казахстана подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Это произошло в Давосе.

По данным Акорды, наряду с Токаевым в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.

