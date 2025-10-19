Грабители похитили драгоценности Наполеона из Лувра

19 октября 2025 года Лувр был ограблен несколькими преступниками, которым удалось скрыться с драгоценностями, сообщает Zakon.kz.

По данным Le Parisien, несколько преступников, скрывших лица, проникли в музей и похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы – среди них ожерелье, брошь и тиара.

Руководство музея сообщило, что Лувр будет закрыть день для посетителей "по исключительным причинам".

По предварительным данным, злоумышленники воспользовались строительными лесами и грузовым лифтом, чтобы попасть напрямую в галерею "Аполлон". Двое воров разбили окно и проникли внутрь, третий остался снаружи.

По информации источника в музее, знаменитый бриллиант "Регент" весом более 140 карат не пострадал. Размер ущерба уточняется.

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что пострадавших нет. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес намерен выступить сегодня днем с первыми подробностями расследования.

Галерея "Аполлон" – одно из самых известных помещений Лувра, где выставлены ценнейшие экспонаты, связанные с французскими монархами.

В феврале текущего года директор французского музея Лувр Лоранс де Кар заявила, что для попадания в отдельный зал с картиной "Джоконда" Леонардо да Винчи потребуется отдельный билет.