В Акмолинской области мужчина погиб во время ремонта водяного насоса

Фото: Zakon.kz

Житель села Акмолинской области хотел отремонтировать водяной насос в доме, однако погиб от удара тока, сообщает Zakon.kz.

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