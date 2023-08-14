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В Акмолинской области мужчина погиб во время ремонта водяного насоса

авто Фото: Zakon.kz
Житель села Акмолинской области хотел отремонтировать водяной насос в доме, однако погиб от удара тока, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области рассказали, что инцидент произошел 11 августа.

"В районный отдел полиции поступило сообщение от фельдшера станции скорой медицинской помощи. По его словам, в одном из сел региона в своем доме скончался мужчина. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что погибшим оказался 35-летний хозяин дома. Он умер от удара током".Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

По данному факту назначена экспертиза.

Ранее в Жанаозене от удара током погиб электрик.

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