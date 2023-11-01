Житель Актобе угнал автомобиль, чтобы отбуксировать свое авто

26-летний житель Актобе угнал припаркованный на улице ВАЗ-2110, разбив у машины стекло, чтобы отбуксировать домой свой сломавшийся автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Очередной неординарный случай угона автотранспорта произошел в Актобе. В ночь на 30 октября 26-летний местный житель ехал по жилому массиву Орлеу и его авто сломалось. Не долго думая, он разбил стекло у припаркованной на улице "десятки" и угнал ее, чтобы доставить до дома свою машину, передает Диапазон.

Об этом полицейским рассказал сам мужчина после того, как его отыскали сотрудники по припаркованному у его дома угнанному автомобилю.

Это не первый случай в Актобе и пригороде, когда местные жители угоняют автомобили из неожиданных соображений. Так, 20 октября актюбинец, возвращаясь из гостей, не дождался такси и угнал автомобиль, который оказался на его дороге. 4 октября житель Актобе продал чужой автомобиль на разбор, при этом угнал его при помощи нанятого эвакуатора. 21 сентября местный житель угнал сломанный бензовоз, чтобы сдать его на металлолом.