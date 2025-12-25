#Казахстан в сравнении
Мир

Миллиардер Дуров хочет оплачивать ЭКО женщинам, готовым родить от него

Миллиардер, бизнесмен, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 05:59 Фото: Instagram/durov
Российский предприниматель Павел Дуров заявил, что готов полностью оплачивать процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам, которые захотят зачать ребенка с использованием его донорского материала, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Wall Street Journal, предприниматель подчеркнул, что доступ к его биоматериалу будет ограничен.

Речь идет только о женщинах младше 38 лет, не состоящих в браке. При соблюдении условий Дуров готов не только оплатить ЭКО, но и признать всех своих биологических детей, предоставив им права на наследство.

В соцсетях миллиардер опубликовал набросок логотипа для возможной собственной программы. Рисунок выполнен от руки — на листе бумаги в клетку. Внутри круга размещены буквы "pd", которые можно трактовать как аббревиатуру имени и фамилии предпринимателя.

Фото: Telegram-канал Павла Дурова

"Только что сделал набросок логотипа для своей программы донорства спермы. Достаточно ли минималистично смотрится "pd" в круге?", – написал Дуров.

Недавно предприниматель уже сообщал, что благодаря донорству спермы у него родилось порядка сотни детей.

Ранее мы сообщали о том, что освобождения от налога на наследство добились митингами фермеры Британии.

Аксинья Титова
