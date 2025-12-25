#Казахстан в сравнении
Мир

Спутники раскрыли масштаб "апокалиптического" снегопада в чилийской пустыне

Снегопад в пустыне, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 06:59 Фото: NASA
Спутниковые данные, опубликованные NASA и Европейской южной обсерваторией (ESO), раскрыли масштаб редчайшей климатической аномалии в чилийской пустыне Атакама, сообщает Zakon.kz.

Как пишет livescience, аномальный снегопад привел к полной остановке научных наблюдений на крупнейшем в мире комплексе радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array).

По последним данным мониторинга, мощный холодный циклон, пришедший со стороны Тихого океана, вызвал обильные осадки в одном из самых засушливых мест на Земле.

Снежный покров зафиксирован не только на высокогорном плато Чахнантор (5000 метров над уровнем моря), где расположена антенная решетка, но и на критически низкой для таких явлений высоте 2900 метров, в районе Центра технической поддержки (OSF).

Фото: ALMA

Для пустыни Атакама, где среднегодовой уровень осадков не превышает 15 мм, а в некоторых районах дожди не выпадают десятилетиями, подобное явление стало беспрецедентным за последние 12 лет.

Метеорологи классифицировали данное событие как результат прохождения "холодного ядра" – изолированной области низкого давления, которая преодолела температурную инверсию и барьер Анд.

В момент пиковой активности циклона температура воздуха в районе обсерватории опустилась до -12°C, при этом с учетом шквального ветра ощущаемая температура достигала экстремальных -28°C. Руководство ALMA было вынуждено активировать протокол "режима выживания".

В рамках аварийной процедуры 66 высокоточных антенн комплекса были развернуты по ветру для минимизации нагрузки на конструкции и предотвращения налипания снега на зеркала телескопов.

Научные наблюдения были полностью приостановлены до улучшения погодных условий и проведения визуальной инспекции каждого элемента массива. По словам специалистов, быстрая реакция персонала позволила избежать неустранимых повреждений дорогостоящего оборудования.

Климатологи связывают это событие с изменением циркуляции воздушных масс над Тихим океаном и предупреждают о возможном учащении подобных экстремальных погодных явлений в регионе, стратегически важном для мировой астрономии.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния без электроэнергии оказались более 130 тыс. потребителей.

Аксинья Титова
