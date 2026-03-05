#Референдум-2026
Наука и технологии

Ученые нашли на Земле самую безжизненную пустыню, похожую на Марс, и сделали в ней открытие

Небо, песок, облака, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 08:37 Фото: pexels
Пустыня Атакама на севере Чили – самая засушливая неполярная пустыня в мире. Она настолько засушлива, что НАСА даже использовало ее для испытаний своих марсоходов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Discover Wildlife, исследователи обнаружили, что даже в ней может процветать жизнь, несмотря на то, что некоторых животных можно встретить на побережье пустыни и в долинах прибрежных рек, ведь экстремальные условия делают большую часть ее центра непригодной для жизни.

Однако новое исследование Кельнского университета, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что ее почва изобилует жизнью.

Группа ученых взяла образцы почвы массой приблизительно 500 г из шести разных мест в пустыне Атакама.

Эти места отличались различным уровнем влажности, ультрафиолетового излучения, солености и растительности и включали в себя дюнные системы, высокогорные районы, соленые озера, речные долины и туманные оазисы.

Проанализировав образцы, исследователи обнаружили, что почва содержит сообщества нематод. Нематоды относятся к той же группе организмов, что и членистоногие и тихоходки, которые известны своей высокой выносливостью.

Нематоды, безусловно, способны адаптироваться к экстремальным условиям, таким как глубоководные районы, Антарктида и шахты, уходящие на километры вглубь Земли.

В целом результаты исследования показывают, что стабильные почвенные сообщества существуют даже в самых экстремальных условиях.

Ранее мы писали о том, что выжить на Марсе не смогли даже тихоходки, пережившие открытый космос.

Аксинья Титова
