Ученые нашли на Земле самую безжизненную пустыню, похожую на Марс, и сделали в ней открытие
Как пишет Discover Wildlife, исследователи обнаружили, что даже в ней может процветать жизнь, несмотря на то, что некоторых животных можно встретить на побережье пустыни и в долинах прибрежных рек, ведь экстремальные условия делают большую часть ее центра непригодной для жизни.
Однако новое исследование Кельнского университета, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что ее почва изобилует жизнью.
Группа ученых взяла образцы почвы массой приблизительно 500 г из шести разных мест в пустыне Атакама.
Эти места отличались различным уровнем влажности, ультрафиолетового излучения, солености и растительности и включали в себя дюнные системы, высокогорные районы, соленые озера, речные долины и туманные оазисы.
Проанализировав образцы, исследователи обнаружили, что почва содержит сообщества нематод. Нематоды относятся к той же группе организмов, что и членистоногие и тихоходки, которые известны своей высокой выносливостью.
Нематоды, безусловно, способны адаптироваться к экстремальным условиям, таким как глубоководные районы, Антарктида и шахты, уходящие на километры вглубь Земли.
В целом результаты исследования показывают, что стабильные почвенные сообщества существуют даже в самых экстремальных условиях.
