Илья Варламов нашел вулкан Путана в самой суровой пустыне Земли

Российский журналист Илья Варламов побывал в чилийской пустыне Атакама и поспешил поделиться впечатлениями с многочисленной аудиторией, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, это самое сухое место на Земле, где постоянно живут люди.

"Докладываю обстановку – жить можно, но недолго. Все-таки человек должен жить у моря, а все остальное пусть остается ламам, альпака, фламинго и другим зверушкам". Илья Варламов

Далее он привел немного забавных фактов:

слово "альпака" не склоняется (правда, в русском языке сейчас все чаще говорят "альпаки", но классическая норма – действительно не склонять);

из больших кактусов (конкретно из кактуса Echinopsis atacamensis, его еще называют cardón) делают доски для строительства, они имеют очень красивую волокнисто-пористую структуру;

в пустыне Атакама есть вулкан Путана;

в пустыне есть гигантская свалка непроданной одежды (около 40-60 тысяч тонн fast-fashion из Европы и США). Народ тут (точнее, в соседнем порту Икике) действительно не особо парится с утилизацией отходов;

здесь тестируют марсоходы (NASA и ESA используют Атакаму как марсианский полигон);

в некоторых частях пустыни не было дождей сотни (а местами даже тысячи) лет. Из-за этого крыши домов часто не гидроизолируют вообще, а просто покрывают слоем глины – только от солнца.

