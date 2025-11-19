Илья Варламов нашел вулкан Путана в самой суровой пустыне Земли
Фото: Instagram/varlamov
Российский журналист Илья Варламов побывал в чилийской пустыне Атакама и поспешил поделиться впечатлениями с многочисленной аудиторией, сообщает Zakon.kz.
Как оказалось, это самое сухое место на Земле, где постоянно живут люди.
"Докладываю обстановку – жить можно, но недолго. Все-таки человек должен жить у моря, а все остальное пусть остается ламам, альпака, фламинго и другим зверушкам".Илья Варламов
Далее он привел немного забавных фактов:
- слово "альпака" не склоняется (правда, в русском языке сейчас все чаще говорят "альпаки", но классическая норма – действительно не склонять);
- из больших кактусов (конкретно из кактуса Echinopsis atacamensis, его еще называют cardón) делают доски для строительства, они имеют очень красивую волокнисто-пористую структуру;
- в пустыне Атакама есть вулкан Путана;
- в пустыне есть гигантская свалка непроданной одежды (около 40-60 тысяч тонн fast-fashion из Европы и США). Народ тут (точнее, в соседнем порту Икике) действительно не особо парится с утилизацией отходов;
- здесь тестируют марсоходы (NASA и ESA используют Атакаму как марсианский полигон);
- в некоторых частях пустыни не было дождей сотни (а местами даже тысячи) лет. Из-за этого крыши домов часто не гидроизолируют вообще, а просто покрывают слоем глины – только от солнца.
