Мир

Илья Варламов нашел вулкан Путана в самой суровой пустыне Земли

Илья Варламов, журналист, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 13:11 Фото: Instagram/varlamov
Российский журналист Илья Варламов побывал в чилийской пустыне Атакама и поспешил поделиться впечатлениями с многочисленной аудиторией, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, это самое сухое место на Земле, где постоянно живут люди.

"Докладываю обстановку – жить можно, но недолго. Все-таки человек должен жить у моря, а все остальное пусть остается ламам, альпака, фламинго и другим зверушкам".Илья Варламов

Далее он привел немного забавных фактов:

  • слово "альпака" не склоняется (правда, в русском языке сейчас все чаще говорят "альпаки", но классическая норма – действительно не склонять);
  • из больших кактусов (конкретно из кактуса Echinopsis atacamensis, его еще называют cardón) делают доски для строительства, они имеют очень красивую волокнисто-пористую структуру;
  • в пустыне Атакама есть вулкан Путана;
  • в пустыне есть гигантская свалка непроданной одежды (около 40-60 тысяч тонн fast-fashion из Европы и США). Народ тут (точнее, в соседнем порту Икике) действительно не особо парится с утилизацией отходов;
  • здесь тестируют марсоходы (NASA и ESA используют Атакаму как марсианский полигон);
  • в некоторых частях пустыни не было дождей сотни (а местами даже тысячи) лет. Из-за этого крыши домов часто не гидроизолируют вообще, а просто покрывают слоем глины – только от солнца.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 13:11
Илья Варламов рассказал о проблемах и герое нового терминала аэропорта Алматы

Ранее мы сообщали, что в горах Алматы появился уникальный геошатер для туристов с интернетом от Илона Маска.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
