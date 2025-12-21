Блэкаут в Сан-Франциско: более 130 тысяч американцев остались без света

В американском штате Калифорния без электроэнергии оказались более 130 тыс. потребителей, в основном это коснулось жителей города Сан-Франциско, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным мониторингового сервиса PowerOutage, на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation произошло возгорание, которое в данный момент пытаются потушить.

Мэр Сан-Франциско Дениэл Лури заявил, что отключение электроэнергии повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей города остаться дома, пока электричество не восстановят.

Ранее сообщалось, что свыше 300 тыс. домов и предприятий в США лишились электроэнергии после сильных штормов, накрывших северо-западную часть Тихоокеанского побережья и Скалистые горы. Больше других пострадали Вашингтон и штат Колорадо.