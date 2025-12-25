В США участились нападения на людей крыс, выпрыгивающих из унитазов
По данным The Guardian, число крыс увеличилось из-за сильных наводнений.
Чиновники предупреждают, эти животные – отличные пловцы, они хорошо задерживают дыхание, поэтому с легкостью могут забраться в дом через канализацию.
Власти рекомендуют сохранять спокойствие при обнаружении грызуна, залить в унитаз жидкость для посудомоечной машины или гель для стирки (для лучшего скольжения) и смыть крысу. Если животное крупное, то следует закрыть крышку унитаза и вызвать службу по борьбе с вредителями.
Медики призывают немедленно обратиться за помощью, если крыса успела укусить, эти животные – переносчики опасных заболеваний, в том числе бешенства, смертность от которого составляет 100%.
