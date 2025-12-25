#Казахстан в сравнении
Мир

В США участились нападения на людей крыс, выпрыгивающих из унитазов

Сантехника, унитаз, ноги, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 06:40 Фото: pixabay
Департамент здравоохранения Вашингтона (США) предупредил жителей штата об участившихся нападениях крыс, которые пробираются в дома через канализацию и выпрыгивают из унитазов, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, число крыс увеличилось из-за сильных наводнений.

Чиновники предупреждают, эти животные – отличные пловцы, они хорошо задерживают дыхание, поэтому с легкостью могут забраться в дом через канализацию.

Власти рекомендуют сохранять спокойствие при обнаружении грызуна, залить в унитаз жидкость для посудомоечной машины или гель для стирки (для лучшего скольжения) и смыть крысу. Если животное крупное, то следует закрыть крышку унитаза и вызвать службу по борьбе с вредителями.

Медики призывают немедленно обратиться за помощью, если крыса успела укусить, эти животные – переносчики опасных заболеваний, в том числе бешенства, смертность от которого составляет 100%.

На днях в нью-йоркском метро пассажиры стали свидетелями необычного и одновременно шокирующего зрелища.

Аксинья Титова
