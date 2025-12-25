Американцы разнесли магазин ради банкомата, но потеряли его при побеге

В американском городе Уайт-Сеттлмент двое мужчин попытались похитить банкомат из магазина, нанеся ему значительный ущерб, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CBS, злоумышленники, прибывшие на угнанном внедорожнике из Далласа, привязали к банкомату металлический трос и попытались вырвать его, резко начав движение. Аппарат проломил витрину, разнес магазин и вылетел на улицу, повредив припаркованный у заправки автомобиль.

"Полиция просит помощи в установлении личностей подозреваемых, которые использовали угнанный внедорожник, чтобы выдернуть банкомат и тем самым разрушить магазин", – говорится в заявлении ведомства.

Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал, но банкомат сорвался с троса и был обнаружен брошенным на обочине шоссе. Внедорожник позже нашли брошенным в другом районе города.

В полиции заявили, что оба подозреваемых были в черных толстовках, масках и оранжевых перчатках.

WATCH: Masked thieves ram a stolen SUV into a Texas 7-Eleven, shattering the store windows and tearing out an ATM.



Police say the vehicle was stolen in Dallas and could be tied to other ATM heists. pic.twitter.com/PTzdxZMkoi — Fox News (@FoxNews) December 24, 2025

Ранее сообщалось, что в бельгийской коммуне Женап ограбили музей Последней Ставки Наполеона, где хранилось золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее Наполеону, а также золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи.