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Пьяные воры в США украли из магазина 100 ботинок и все на правую ногу

Магазин, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 02:20 Фото: pixabay
В американском штате Огайо грабители похитили из обувного магазина более сотни ботинок и все на одну ногу, сообщает Zakon.kz.

Три вора вломились в бутик Sole Bros в городе Цинциннати. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчин засекла система безопасности, установленная в магазине. Об этом передает New York Post.

Владелец обувного Хантер Эмиг увидел на съемке с камер видеонаблюдения, как преступники опустошают полки. Когда предприниматель добрался до магазина, перед ним открылась неожиданная картина.

Обувь, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 02:20

Фото: nypost

Грабители скрылись, забрав с собой только несколько полных пар обуви и множество правых туфлей, кроссовок и сапог. Со слов предпринимателя, также они украли тонны одежды, другие предметы и личные вещи.

Обувь, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 02:20

Фото: nypost

Расследование показало, что кражу совершили двое мужчин и женщина.

Ограбление, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 02:20

Фото: nypost

Ущерб от их действий владелец магазина оценил примерно в 45 тыс. долларов. Он отметил, что теперь, возможно, закроет свой бизнес, открывшийся только в марте.

А в Чикаго толпа мародеров разграбила товарный поезд.

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