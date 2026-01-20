Нацбанк разъяснил ситуацию со "слежкой" за казахстанцами у банкоматов

В Казнете набирает обороты рассылка, в которой говорится, что в Казахстане якобы создается база лиц, снимающих наличные через банкоматы, сообщает Zakon.kz.

По данным Центра по борьбе с дезинформацией, такая информация является манипулятивной и не соответствует действительности.

Также в пресс-службе Национального банка уточнили, что в стране не формируются реестры по факту снятия наличных денежных средств.

В то же время для повышения безопасности банкоматов устанавливаются камеры.

"Они помогают предотвращать преступления – мошенничество и кражи, фиксируя действия клиентов и возможных злоумышленников. Видеозаписи используются для расследования инцидентов, а также помогают защитить клиентов и финансовые учреждения от различных рисков", – говорится в пояснении.

Стоит отметить, что требования к установке камер закреплены постановлением банка еще в 2016 году.

Оно обязывает банки устанавливать не менее одной камеры в банкомате, фиксирующей лицо держателя карты.

С 1 января 2026 года срок хранения изображений составляет не менее 180 календарных дней.

"Других требований к фиксации лиц, снимающих наличные через банкоматы, вне зависимости от суммы и частоты снятий, законодательство не содержит. Призываем авторов контента не искажать правовые нормы и не распространять ложную информацию, чтобы не создавать панические настроения". Центр по борьбе с дезинформацией РК

