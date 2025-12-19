В Европе снова ограбили музей: на этот раз похищено золотое кольцо Наполеона
В бельгийской коммуне Женап ограбили музей Последней Ставки Наполеона, где хранилось золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее Наполеону, а также золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала RTBF, предполагается, что преступление совершили двое.
"Два человека проникли в здание, разбив окно. Затем они разбили несколько витрин, чтобы завладеть их содержимым", – говорится в сообщении.
Как уточняется, украденные экспонаты представляют уникальную историческую ценность.
Ранее сообщалось, что в Казахстане оценили безопасность музеев после кражи в Лувре. Отметим, что 15 декабря 2025 года стало известно, что Лувр приостановил свою работу в Париже.
