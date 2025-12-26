#Казахстан в сравнении
Мир

Конфликт людей и природы: слоны нападают на жителей Кении из-за нехватки растений

Природа Кении, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 05:00 Фото: Х/KWSKenya
В Кении прошла акция протеста после того, как дикие слоны за неделю смертельно ранили четырех человек. Эксперты оценивают это как конфликт между людьми и природой, вызванный нехваткой растительности, сообщает Zakon.kz.

В округе Каджиадо застрелили слона, который напал на двух человек. Кенийская служба охраны дикой природы призвала жителей к спокойствию, передает Associated Press.

"Предварительные наблюдения указывают на то, что у участвовавшего в инциденте слона были травмы, соответствующие попаданиям копий и стрел, что свидетельствует о возможном предыдущем столкновении", – говорится в заявлении ведомства.

Фото: Х/KWSKenya

Местные жители заявили об увеличении численности слонов, которые бродят по району Оле Тепеси в Каджиадо. Эксперты отмечают, что в Кении было мало осадков, поэтому почти нет растительности, за которую в результате началась конкуренция. Последней жертвой стал мужчина, на которого животное напало 23 декабря во время выпаса коз.

Фото: Х/KWSKenya

Служба охраны природы намерена укрепить меры по предотвращению подобных инцидентов. В Кении действует программа компенсаций погибшим и пострадавшим от нападений диких животных.

Ранее в США прославился енот, который разгромил алкомаркет в США и уснул в туалете.

Алия Абди
Алия Абди
