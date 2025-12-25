#Казахстан в сравнении
Мир

Один лотерейный билет принес американцу 1,8 миллиарда долларов

американец угадал числа и выиграл лотерею в 1,8 миллиарда долларов, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 20:39 Фото: pixabay
В Арканзасе мужчина купил билет, цифры которого совпали со всеми шестью номерами розыгрыша. В итоге он выиграл в лотерею 1,8 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, победитель может выбрать между разовой выплатой в размере 834,9 млн долларов или полной суммой джекпота, которую выплачивают ежегодными платежами примерно в течение 30 лет. Оба варианта предусматривают удержание налогов.

Отмечается, что этот джекпот стал вторым выигрышем в истории Powerball свыше 1 млрд долларов в текущем году и был сформирован после 46 розыгрышей подряд без определения победителя.

Профессор математики и информатики колледжа Дэвидсон Тим Шартье в интервью изданию отметил, насколько мала вероятность сорвать джекпот Powerball. Он сравнил попытку выиграть главный приз с задачей угадать одну конкретную секунду из девятилетнего промежутка. По его словам, покупка большого количества билетов лишь незначительно повышает шансы.

"Если вы покупаете 100 билетов, то действительно увеличиваете вероятность в 100 раз, но это все равно похоже на попытку угадать одну секунду за девять лет", – объяснил он.

Ранее сообщалось, что бездомный пенсионер из Таиланда выиграл более 284 млн тенге.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Подаренный на Рождество лотерейный билет принес американцу 100 тысяч долларов
20:55, 28 декабря 2024
Подаренный на Рождество лотерейный билет принес американцу 100 тысяч долларов
Счастливый случай: американец купил лотерейный билет по ошибке и сорвал джекпот
03:03, 03 июня 2023
Счастливый случай: американец купил лотерейный билет по ошибке и сорвал джекпот
Забытый лотерейный билет принес американке более 103 миллионов тенге
19:24, 08 мая 2025
Забытый лотерейный билет принес американке более 103 миллионов тенге
