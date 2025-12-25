Один лотерейный билет принес американцу 1,8 миллиарда долларов

В Арканзасе мужчина купил билет, цифры которого совпали со всеми шестью номерами розыгрыша. В итоге он выиграл в лотерею 1,8 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, победитель может выбрать между разовой выплатой в размере 834,9 млн долларов или полной суммой джекпота, которую выплачивают ежегодными платежами примерно в течение 30 лет. Оба варианта предусматривают удержание налогов.

Отмечается, что этот джекпот стал вторым выигрышем в истории Powerball свыше 1 млрд долларов в текущем году и был сформирован после 46 розыгрышей подряд без определения победителя.

Профессор математики и информатики колледжа Дэвидсон Тим Шартье в интервью изданию отметил, насколько мала вероятность сорвать джекпот Powerball. Он сравнил попытку выиграть главный приз с задачей угадать одну конкретную секунду из девятилетнего промежутка. По его словам, покупка большого количества билетов лишь незначительно повышает шансы.

"Если вы покупаете 100 билетов, то действительно увеличиваете вероятность в 100 раз, но это все равно похоже на попытку угадать одну секунду за девять лет", – объяснил он.

Ранее сообщалось, что бездомный пенсионер из Таиланда выиграл более 284 млн тенге.