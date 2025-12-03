Бездомный пенсионер из Таиланда выиграл более 284 миллионов тенге

В районе Сан Па Тонг в Чиангмае 68-летний Сутон, также известный как "Дядя Чжэ", выиграл в лотерею 18 млн бат (более 284 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Thaiger, одинокий мужчина много лет жил на улице. Теперь он живет в съемной комнате и получает всего 350 бат (более 550 тенге) в день, перебиваясь случайными заработками, и платит 1500 бат (более 23 тыс. тенге) в месяц за аренду. Но 1 декабря он сорвал джекпот в государственной лотерее, что мгновенно изменило его жизнь.

Отмечается, что, узнав о его выигрыше, родственники поспешили навестить мужчину. Они предлагали Сутону приют и заботу, но в итоге не смогли договориться, кто именно заберет пенсионера к себе. Также к бывшему бездомному пришли сотрудники разных банков, которые пытались убедить его в необходимости открыть счет именно у них.

Согласно данным издания, соцслужбы Чиангмая уже выделили 40 тыс. бат (более 630 тыс. тенге) на постройку дома для дяди Джэ, но перенаправили средства нуждающимся, когда тот стал миллионером. Владелец жилья, у которого пенсионер в данное время снимает комнату, теперь предлагает выкупить его за 2 млн бат как инвестицию и самому стать арендодателем.

Сам победитель пока не прокомментировал свой выигрыш.

Ранее сообщалось, что ChatGPT помог американке выиграть в лотерею 100 тыс. долларов.