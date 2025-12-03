Бездомный пенсионер из Таиланда выиграл более 284 миллионов тенге
Как пишет The Thaiger, одинокий мужчина много лет жил на улице. Теперь он живет в съемной комнате и получает всего 350 бат (более 550 тенге) в день, перебиваясь случайными заработками, и платит 1500 бат (более 23 тыс. тенге) в месяц за аренду. Но 1 декабря он сорвал джекпот в государственной лотерее, что мгновенно изменило его жизнь.
Отмечается, что, узнав о его выигрыше, родственники поспешили навестить мужчину. Они предлагали Сутону приют и заботу, но в итоге не смогли договориться, кто именно заберет пенсионера к себе. Также к бывшему бездомному пришли сотрудники разных банков, которые пытались убедить его в необходимости открыть счет именно у них.
Согласно данным издания, соцслужбы Чиангмая уже выделили 40 тыс. бат (более 630 тыс. тенге) на постройку дома для дяди Джэ, но перенаправили средства нуждающимся, когда тот стал миллионером. Владелец жилья, у которого пенсионер в данное время снимает комнату, теперь предлагает выкупить его за 2 млн бат как инвестицию и самому стать арендодателем.
Сам победитель пока не прокомментировал свой выигрыш.
รางวัลที่ 1 มาเจียงใหม่แล้วเน้อ ‼ #ยินดีตวยเจ้า “ลุงแจ้” ชาวสันป่าตอง ถูกหวยรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ใบ รับ 18 ล้าน หลังแม่ค้ายื่นให้ตอนใกล้หวยออก ชาวบ้านและญาติต่างร่วมแสดงความยินดี จัดเลี้ยงลาบฉลอง— Chiang Mai News (@chiangmainews) December 2, 2025
