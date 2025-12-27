За дорожные ссоры в Турции грозит реальный тюремный срок

В Турции ужесточили наказание за дорожные разборки до пяти лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

В Турции вступили в силу новые правила против агрессии на дорогах, пишет Yenidevir. Теперь привычные дорожные ссоры могут закончиться реальным тюремным сроком, а не штрафом.

Что теперь запрещено:

выходить из машины, чтобы остановить другого водителя;

перекрывать дорогу автомобилем или телом;

подрезать и резко тормозить, заставляя другого водителя остановиться;

заставлять съехать с маршрута – "на обочину", "поговорить", "разобраться".

За остановку или блокировку чужой машины грозит от одного до трех лет тюрьмы. Если водитель вынужден ехать в другое место под давлением или угрозами, то от двух до пяти лет тюрьмы.

"Даже попытка "выйти поговорить" после конфликта может стать уголовным делом", – предупреждают власти.

Лучшее решение в спорной ситуации – не вступать в конфликт и продолжать движение.

