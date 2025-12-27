За дорожные ссоры в Турции грозит реальный тюремный срок
Фото: X/bosunatiklama
В Турции ужесточили наказание за дорожные разборки до пяти лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.
В Турции вступили в силу новые правила против агрессии на дорогах, пишет Yenidevir. Теперь привычные дорожные ссоры могут закончиться реальным тюремным сроком, а не штрафом.
Что теперь запрещено:
- выходить из машины, чтобы остановить другого водителя;
- перекрывать дорогу автомобилем или телом;
- подрезать и резко тормозить, заставляя другого водителя остановиться;
- заставлять съехать с маршрута – "на обочину", "поговорить", "разобраться".
За остановку или блокировку чужой машины грозит от одного до трех лет тюрьмы. Если водитель вынужден ехать в другое место под давлением или угрозами, то от двух до пяти лет тюрьмы.
"Даже попытка "выйти поговорить" после конфликта может стать уголовным делом", – предупреждают власти.
Лучшее решение в спорной ситуации – не вступать в конфликт и продолжать движение.
Ранее в соцсетях разгорелся скандал, потому что в аэропорту Латвии президенту Польши подали грязный автомобиль.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript