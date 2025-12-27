#Казахстан в сравнении
Мир

За дорожные ссоры в Турции грозит реальный тюремный срок

Правила дорожного движения в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 08:55 Фото: X/bosunatiklama
В Турции ужесточили наказание за дорожные разборки до пяти лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

В Турции вступили в силу новые правила против агрессии на дорогах, пишет Yenidevir. Теперь привычные дорожные ссоры могут закончиться реальным тюремным сроком, а не штрафом.

Что теперь запрещено:

  • выходить из машины, чтобы остановить другого водителя;
  • перекрывать дорогу автомобилем или телом;
  • подрезать и резко тормозить, заставляя другого водителя остановиться;
  • заставлять съехать с маршрута – "на обочину", "поговорить", "разобраться".

За остановку или блокировку чужой машины грозит от одного до трех лет тюрьмы. Если водитель вынужден ехать в другое место под давлением или угрозами, то от двух до пяти лет тюрьмы.

"Даже попытка "выйти поговорить" после конфликта может стать уголовным делом", – предупреждают власти.

Лучшее решение в спорной ситуации – не вступать в конфликт и продолжать движение.

Ранее в соцсетях разгорелся скандал, потому что в аэропорту Латвии президенту Польши подали грязный автомобиль.

Фото Алия Абди
Алия Абди
