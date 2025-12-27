Узбекистан занялся подготовкой первого космонавта страны

Впервые за годы независимости Узбекистан планирует отправить в космос искусственный спутник и первого космонавта страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 декабря во время ежегодного послания к парламенту и народу Узбекистана заявил президент Шавкат Мирзиёев. Информация об этом размещена на сайте президента.

Он отметил, что реализация проекта благотворно скажется на технологическом и национальном развитии страны.

"Сегодня я хочу сообщить вам еще одну важную новость. Впервые в истории независимого Узбекистана мы начали работы по запуску искусственного спутника в космос и первого узбекского космонавта, гражданина нашей страны" , – сказал Мирзиёев.

⚡️Mustaqil O‘zbekiston tarixida ilk bor sunʼiy yo‘ldosh fazoga uchiriladi



2028-yilda Samarqandda "Xalqaro astronavtika kongressi" o‘tkazilishiga puxta tayyorgarlik ko‘rilmoqda.



"Bugun sizlarga yana bir muhim yangilikni aytmoqchiman. Mustaqil O‘zbekiston tarixida ilk bor kosmik… pic.twitter.com/aJ7Res17YH — Daryo (@daryo_uz) December 26, 2025

20 декабря компания Blue Origin отправила в космос первого в истории человека на инвалидной коляске.