4 октября: космонавты отмечают день начала космической эры

4 октября 1957 года в космос отправился первый в мире искусственный спутник Земли. Это было значимое событие. За спутником следили не только специальные станции, но и тысячи радиолюбителей по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Активная работа передатчиков длилась три недели. Первый искусственный спутник Земли просуществовал в течение 92 суток, выполнил 1440 витков вокруг Земли.

4 января 1958 года он вошел в плотные слои атмосферы и прекратил свое существование.

Благодаря этому запуску ученые получили научные данные: сведения об условиях работы аппаратуры, определена плотность верхних слоев атмосферы по торможению спутника при его сходе с орбиты, анализ радиосигналов дал возможность изучить верхние слои ионосферы и многое другое.

Ранее появилась информация, что исследователи из Французского национального центра научных исследований (CNRS) и Парижского института планетарной физики (IPGP) использовали медицинские принципы для разработки уникальной техники, позволяющей изучать внутреннее строение вулканов с беспрецедентной точностью.

