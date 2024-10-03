4 октября: космонавты отмечают день начала космической эры
Активная работа передатчиков длилась три недели. Первый искусственный спутник Земли просуществовал в течение 92 суток, выполнил 1440 витков вокруг Земли.
4 января 1958 года он вошел в плотные слои атмосферы и прекратил свое существование.
Благодаря этому запуску ученые получили научные данные: сведения об условиях работы аппаратуры, определена плотность верхних слоев атмосферы по торможению спутника при его сходе с орбиты, анализ радиосигналов дал возможность изучить верхние слои ионосферы и многое другое.
Ранее появилась информация, что исследователи из Французского национального центра научных исследований
(CNRS) и Парижского института планетарной физики (IPGP) использовали
медицинские принципы для разработки уникальной техники, позволяющей
изучать внутреннее строение вулканов с беспрецедентной точностью.