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Скончалась дублер Терешковой космонавт Валентина Пономарева

Скончалась дублер Терешковой космонавт Валентина Пономарева Фото: roscosmos.ru
Космонавт Валентина Пономарева, дублер первой женщины в космосе Валентины Терешковой, скончалась 8 ноября на 91-м году жизни, сообщает Zakon.kz.
"Прощание с Валентиной Пономаревой состоится в субботу, 11 ноября, в 15:00 (по времени Астаны) в Доме космонавтов Звездного городка. Ее похоронят на кладбище деревни Леониха", – рассказала пресс-служба "Роскосмоса".

Пономарева родилась в Москве в 1933 году. Она окончила Московский авиационный институт по специальности инженера-механика жидкостных ракетных двигателей. В 1963 году готовилась по программе первого женского космического полета на космическом корабле "Восток-6", став вторым дублером Терешковой.

Как отмечается, в дальнейшем Пономарева готовилась в качестве командира корабля для полета длительностью 10-15 суток с первым выходом женщины в открытый космос. Полет не состоялся из-за закрытия программы "Восход".

После расформирования женского отряда космонавтов Пономарева продолжила работать в Центре подготовки космонавтов, в 1988 году перешла в Институт истории естествознания и техники Академии наук СССР.

Пономарева имела ученую степень кандидата технических наук и звание полковник-инженер.

Ранее сообщалось, что на 69-м году жизни умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Евгений Артемьев.

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