#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Мир

Белый дом выпустил ироничное видео с Мадуро

Николас Мадуро, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 13:06 Фото: truthsocial/realDonaldTrump
Белый дом на своих страницах в соцсетях публикует видео, где насмехается над захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает Zakon.kz.

Одно из таких видео администрация Трампа опубликовала в Instagram.

На кадрах недавнее выступление Николаса Мадуро, где он отвечает на угрозы Трампа словами: "Иди сюда и попробуй меня схватить! Я тут в Мирафлоресе (резиденция президента Венесуэлы. – Ред.). Не тяни!".

Затем на видео добавили отрывок из речи госсекретаря США Марко Рубио со словами: "Если ты раньше не понимал, теперь поймешь", – адресованные Мадуро.

Дальше кульминация – задержанный президент Венесуэлы и радостный Трамп.

3 января 2026 года в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США. Затем Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 13:06
Трамп пояснил, будут ли военные США размещены в Венесуэле

Позже президент США Дональд Трамп заявил о том, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле
13:07, 03 января 2026
Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле
На Мадуро снова готовили покушение
05:45, 26 марта 2024
На Мадуро снова готовили покушение
Николас Мадуро планирует перенести Рождество на осень
08:52, 05 сентября 2024
Николас Мадуро планирует перенести Рождество на осень
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: