Белый дом выпустил ироничное видео с Мадуро

Белый дом на своих страницах в соцсетях публикует видео, где насмехается над захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает Zakon.kz.

Одно из таких видео администрация Трампа опубликовала в Instagram.

На кадрах недавнее выступление Николаса Мадуро, где он отвечает на угрозы Трампа словами: "Иди сюда и попробуй меня схватить! Я тут в Мирафлоресе (резиденция президента Венесуэлы. – Ред.). Не тяни!".

Затем на видео добавили отрывок из речи госсекретаря США Марко Рубио со словами: "Если ты раньше не понимал, теперь поймешь", – адресованные Мадуро.

Дальше кульминация – задержанный президент Венесуэлы и радостный Трамп.

3 января 2026 года в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США. Затем Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение.

Позже президент США Дональд Трамп заявил о том, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны.