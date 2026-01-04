Белый дом выпустил ироничное видео с Мадуро
Одно из таких видео администрация Трампа опубликовала в Instagram.
На кадрах недавнее выступление Николаса Мадуро, где он отвечает на угрозы Трампа словами: "Иди сюда и попробуй меня схватить! Я тут в Мирафлоресе (резиденция президента Венесуэлы. – Ред.). Не тяни!".
Затем на видео добавили отрывок из речи госсекретаря США Марко Рубио со словами: "Если ты раньше не понимал, теперь поймешь", – адресованные Мадуро.
Дальше кульминация – задержанный президент Венесуэлы и радостный Трамп.
3 января 2026 года в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США. Затем Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение.
Материал по теме
Позже президент США Дональд Трамп заявил о том, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны.