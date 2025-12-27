Американец устроил стрельбу в офисе шерифа, ранив несколько человек
Согласно данным NBC news, вооруженный мужчина вошел в вестибюль офиса и начал стрелять, ранив офицера. Затем он вышел на улицу. Около офиса стоял пикап, в котором находились две женщины. Стрелок выстрелил в них через лобовое стекло, попав пострадавшим по ногам.
"Офицер и две женщины получили незначительные травмы", – заявил шериф округа Шошоне Уильям Эдди.
По его словам, на место происшествия быстро прибыли сотрудники полиции других соседних ведомств, а также ФБР. Известно, что подозреваемый убит.
О причинах инцидента не сообщается. В данное время ведется расследование.
WALLACE, Idaho - Large police presence at the Shoshone County Sheriff's Office building— DisasterAlert (@DisasterAlert2) December 26, 2025
Owner of the Ace Hardware store located across the street from the Sheriff's Office has confirmed that an individual shot into their building. The Ace Hardware staff members are in lockdown… pic.twitter.com/EVmTsFjumh
