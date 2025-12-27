#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.6
594.27
6.48
Мир

Американец устроил стрельбу в офисе шерифа, ранив несколько человек

стрелок пытался убить трех человек в здании шерифа в США, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 09:38 Фото: pixabay
Три человека были ранены в результате стрельбы в офисе шерифа в американском округе Шошон, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным NBC news, вооруженный мужчина вошел в вестибюль офиса и начал стрелять, ранив офицера. Затем он вышел на улицу. Около офиса стоял пикап, в котором находились две женщины. Стрелок выстрелил в них через лобовое стекло, попав пострадавшим по ногам.

"Офицер и две женщины получили незначительные травмы", – заявил шериф округа Шошоне Уильям Эдди.

По его словам, на место происшествия быстро прибыли сотрудники полиции других соседних ведомств, а также ФБР. Известно, что подозреваемый убит.

О причинах инцидента не сообщается. В данное время ведется расследование.

Ранее, в октябре, стрельба в американском университете закончилась трагедией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В США несколько человек получили ранения во время стрельбы возле бара
00:28, 16 апреля 2023
В США несколько человек получили ранения во время стрельбы возле бара
Стрельба в американской школе: подозреваемого задержали
22:03, 04 сентября 2024
Стрельба в американской школе: подозреваемого задержали
Устроил стрельбу в школе США: под подозрением 20-летний американец
00:22, 28 августа 2025
Устроил стрельбу в школе США: под подозрением 20-летний американец
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: