В России студент открыл стрельбу в техникуме: погиб охранник, двое пострадали

студент открыл стрельбу в техникуме, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 18:32 Фото: pixabay
В одном из техникумов Анапы студент устроил стрельбу, во время которой погиб охранник и еще два человека пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия" со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, охранник оперативно среагировал, заблокировал злоумышленнику проход в здание и успел вызвать правоохранителей.

Отмечается, что во время вооруженного нападения студенты прощались с родными в переписках.

По словам учащейся техникума, пара проходила в штатном режиме – четверокурсники разбирали написание дипломов. Внезапно из окна раздались странные звуки и крики. Выглянув на улицу, студенты увидели бегущих людей.

"У меня руки затряслись в этот момент. Наша преподавательница закрыла кабинет. У нас железная дверь. Мы быстро все начали суетиться, закрывать партами и следить за новостями", – сказала она.

Девушка уточнила, что ручка двери в кабинет периодически дергалась. О том, что нападавшего задержали, учащиеся узнали из новостей, но страх не отпускал до последнего.

Что стало причиной агрессивного поведения парня, не сообщается.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ученик 10-го класса в Атырауской области после конфликта со сверстниками взял топор и начал преследовать других школьников в коридоре. В результате нападения пострадали двое подростков. Им была оказана медицинская помощь, к счастью, серьезных угроз жизни не произошло. Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
