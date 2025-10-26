#АЭС в Казахстане
Мир

Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение

Лидеры Таиланда и Камбоджи 26 октября 2025 года подписали расширенное соглашение о прекращении огня, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул подписали расширенное соглашение о прекращении огня на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии, пишет The Guardian.

Соглашение предусматривает освобождение Таиландом 18 камбоджийских солдат, содержавшихся в плену, а также начало вывода обеими сторонами тяжелого вооружения из приграничной зоны.

Оно основано на перемирии, достигнутом три месяца назад после того, как президент США Дональд Трамп позвонил тогдашним лидерам двух стран и призвал их прекратить военные действия или рискнуть приостановить торговые переговоры с Вашингтоном.

После церемонии прекращения огня Трамп подписал соглашение с Камбоджей о взаимной торговле и соглашение США с Таиландом о критически важных полезных ископаемых. Представитель Белого дома сообщил, что Трамп также подпишет соглашение о критически важных полезных ископаемых с Малайзией во время визита в Куала-Лумпур.

Королева-мать Таиланда Сирикит, курировавшая королевские проекты по оказанию помощи бедным сельским жителям, сохранению традиционных ремесел и защите окружающей среды, скончалась в возрасте 93-х лет.

