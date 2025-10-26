Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул подписали расширенное соглашение о прекращении огня на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии, пишет The Guardian.
Соглашение предусматривает освобождение Таиландом 18 камбоджийских солдат, содержавшихся в плену, а также начало вывода обеими сторонами тяжелого вооружения из приграничной зоны.
Материал по теме
Оно основано на перемирии, достигнутом три месяца назад после того, как президент США Дональд Трамп позвонил тогдашним лидерам двух стран и призвал их прекратить военные действия или рискнуть приостановить торговые переговоры с Вашингтоном.
После церемонии прекращения огня Трамп подписал соглашение с Камбоджей о взаимной торговле и соглашение США с Таиландом о критически важных полезных ископаемых. Представитель Белого дома сообщил, что Трамп также подпишет соглашение о критически важных полезных ископаемых с Малайзией во время визита в Куала-Лумпур.
Королева-мать Таиланда Сирикит, курировавшая королевские проекты по оказанию помощи бедным сельским жителям, сохранению традиционных ремесел и защите окружающей среды, скончалась в возрасте 93-х лет.