Происшествия

Ребенка и парализованную бабушку вытащил из огня полицейский в Карагандинской области

Люди на фоне жилого дома в Сарани, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 20:00 Фото: пресс-служба МВД
Полицейский героически проявил себя при пожаре в Карагандинской области. Камеры Центра оперативного управления зафиксировали, как сержант полиции Дамир Оразалин спас ребенка и парализованную пенсионерку из задымленного подъезда в городе Сарани, сообщает Zakon.kz.

Накануне вечером в одной из квартир жилого дома произошло возгорание на балконе из-за короткого замыкания. Дамир Оразалин, который в тот день был на выходном, гулял с другом Николаем Тарасовым неподалеку и заметил пожар.

Полицейский с товарищем бросились к месту ЧП. Мужчины стали стучать в окна квартир на первом этаже, чтобы предупредить жильцов об опасности. А когда дверь подъезда открылась, Дамир принялся эвакуировать людей. На кадрах видно, как сержант Оразалин выводит маленького ребенка, а затем возвращается и на руках выносит парализованную женщину. Она оказалась пенсионеркой, рассказали в пресс-службе МВД 26 декабря 2026 года.

Тем временем Николай вместе с хозяином загоревшейся квартиры разбивал стекла и забрасывал очаг возгорания снегом, пытаясь локализовать пожар.

Благодаря решительности и оперативным действиям полицейского и его приятеля удалось предотвратить распространение огня и избежать трагических последствий. Специалисты призывают соблюдать правила противопожарной безопасности в домах.

Ранее мы писали о том, как в двух городах Казахстана спасли при пожаре несколько человек и питомцев.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
