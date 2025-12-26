Ребенка и парализованную бабушку вытащил из огня полицейский в Карагандинской области

Полицейский героически проявил себя при пожаре в Карагандинской области. Камеры Центра оперативного управления зафиксировали, как сержант полиции Дамир Оразалин спас ребенка и парализованную пенсионерку из задымленного подъезда в городе Сарани, сообщает Zakon.kz.

Накануне вечером в одной из квартир жилого дома произошло возгорание на балконе из-за короткого замыкания. Дамир Оразалин, который в тот день был на выходном, гулял с другом Николаем Тарасовым неподалеку и заметил пожар.

Полицейский с товарищем бросились к месту ЧП. Мужчины стали стучать в окна квартир на первом этаже, чтобы предупредить жильцов об опасности. А когда дверь подъезда открылась, Дамир принялся эвакуировать людей. На кадрах видно, как сержант Оразалин выводит маленького ребенка, а затем возвращается и на руках выносит парализованную женщину. Она оказалась пенсионеркой, рассказали в пресс-службе МВД 26 декабря 2026 года.

Тем временем Николай вместе с хозяином загоревшейся квартиры разбивал стекла и забрасывал очаг возгорания снегом, пытаясь локализовать пожар.

Благодаря решительности и оперативным действиям полицейского и его приятеля удалось предотвратить распространение огня и избежать трагических последствий. Специалисты призывают соблюдать правила противопожарной безопасности в домах.

