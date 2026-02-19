Крупнейший парк Алматы обновят впервые за 16 лет

В Алматы стартовала комплексная реконструкция одного из крупнейших и наиболее посещаемых общественных пространств города – Парка первого президента, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Управления развития общественных пространств 19 февраля 2026 года опубликовали развернутое заявление, уточнив, с 2010 года капитальная реконструкция территории не проводилась. За эти года часть инфраструктуры уже требует системного обновления.

"Проект предусматривает обновление входной зоны, благоустройство пешеходных маршрутов, модернизацию зон отдыха и создание новых функциональных пространств". Пресс-служба Управления развития общественных пространств Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, известно, что концепция реконструкции разработана с участием британских ландшафтных архитекторов и казахстанских специалистов.

Особо стоит уточнить, что строительные работы будут проводиться поэтапно, без полного закрытия всей территории.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В ближайшее время временно закроют южную часть парка, где начнутся основные работы. При этом остальная территория – от центральной части до входной арки – останется открытой и доступной для посетителей". Пресс-служба Управления развития общественных пространств Алматы

Парк расположен в Бостандыкском районе вдоль пр. аль-Фараби и ул. Дулати, у подножия Заилийского Алатау, и занимает территорию около 62,4 гектара.

Ранее любителям горных прогулок в Алматы приготовили приятный сюрприз: будет создана организованная пешеходная тропа протяженностью 5,3 км к Большому Алматинскому озеру (БАО). Завершение работ планируется в декабре 2026 года.