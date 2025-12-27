Бывший премьер-министр Малайзии приговорен к длительному сроку

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак получил 15 лет заключения и крупный штраф по делу о коррупции в государственном фонде 1MDB. Он признан виновным в злоупотреблении властью и отмывании денег по 21 эпизоду, сообщает Zakon.kz.

Адвокат экс-премьера пока не планирует просить о приостановлении исполнения приговора, сообщает The Star.

"Суд приговорил бывшего премьер-министра Малайзии к 15 годам заключения и штрафу в 11,4 млрд ринггитов. По данным следствия, сотни миллионов евро поступили на личные банковские счета Разака, защита которого утверждала, что он подвергся манипуляциям, а также что средства поступили от Саудовской Аравии как "политические пожертвования", – пишет издание.

Стоит отметить, что это второй громкий процесс о масштабной коррупции для бывшего премьер-министра, который уже находится в заключении по другому приговору, также связанному с этим фондом.



Ранее сообщалось, что экс-премьер Пакистана Имран Хан получил 17 лет тюрьмы из-за подарка от принца Саудовской Аравии.