#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.6
594.27
6.48
Мир

Бывший премьер-министр Малайзии приговорен к длительному сроку

Наджиб Тун Разак,Малазия, корупция, взятки, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 13:11 Фото: wikimedia
Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак получил 15 лет заключения и крупный штраф по делу о коррупции в государственном фонде 1MDB. Он признан виновным в злоупотреблении властью и отмывании денег по 21 эпизоду, сообщает Zakon.kz.

Адвокат экс-премьера пока не планирует просить о приостановлении исполнения приговора, сообщает The Star.

"Суд приговорил бывшего премьер-министра Малайзии к 15 годам заключения и штрафу в 11,4 млрд ринггитов. По данным следствия, сотни миллионов евро поступили на личные банковские счета Разака, защита которого утверждала, что он подвергся манипуляциям, а также что средства поступили от Саудовской Аравии как "политические пожертвования", – пишет издание.

Стоит отметить, что это второй громкий процесс о масштабной коррупции для бывшего премьер-министра, который уже находится в заключении по другому приговору, также связанному с этим фондом.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Пакистана Имран Хан получил 17 лет тюрьмы из-за подарка от принца Саудовской Аравии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Бывший премьер Пакистана приговорен к трем годам тюрьмы
15:49, 05 августа 2023
Бывший премьер Пакистана приговорен к трем годам тюрьмы
По обвинению в мошенничестве задержан бывший вице-премьер Кыргызстана
01:33, 27 января 2023
По обвинению в мошенничестве задержан бывший вице-премьер Кыргызстана
Бывшего премьера Пакистана приговорили к десяти годам тюрьмы за разглашение гостайны
14:36, 30 января 2024
Бывшего премьера Пакистана приговорили к десяти годам тюрьмы за разглашение гостайны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: