Мир

Неожиданный гость: посетитель нашел питона в парикмахерской

питон спрятался в туалете парикмахерской, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 15:54 Фото: pixabay
В Малайзии мужчина нашел питона в туалете парикмахерской, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Star, инцидент произошел в регионе Лабуан. Когда пострадавший поднял крышку унитаза, внутри обнаружилась крупная змея.

"Повезло, что она не напала", – позже признался он.

Отмечается, что питона извлекли спасатели, которые вскоре прибыли по вызову. Пойманное пресмыкающееся передали органам, отвечающим за охрану окружающей среды.

Ранее сообщалось, что гадюка погибла, укусив очень пьяного мужчину в Хорватии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Два чемодана с марихуаной нашел бомж в Испании
04:22, 01 января 2025
Два чемодана с марихуаной нашел бомж в Испании
В Индонезии четырехметровый питон проглотил женщину по плечи
09:26, 17 августа 2024
В Индонезии четырехметровый питон проглотил женщину по плечи
В Таиланде женщина выжила после нескольких часов удушения питоном
08:37, 20 сентября 2024
В Таиланде женщина выжила после нескольких часов удушения питоном
