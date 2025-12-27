Неожиданный гость: посетитель нашел питона в парикмахерской

В Малайзии мужчина нашел питона в туалете парикмахерской, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Star, инцидент произошел в регионе Лабуан. Когда пострадавший поднял крышку унитаза, внутри обнаружилась крупная змея.

"Повезло, что она не напала", – позже признался он.

Отмечается, что питона извлекли спасатели, которые вскоре прибыли по вызову. Пойманное пресмыкающееся передали органам, отвечающим за охрану окружающей среды.

