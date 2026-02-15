Двухметровый "плавающий" питон напугал туристов на популярном пляже в Таиланде
Фото: freepik
Двухметровый питон неожиданно всплыл у пляжа Джомтиен в Паттайе (Таиланд). Отдыхающие вплавь и бегом покинули воду, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az, свидетели произошедшего обратились к пожарным, так как в Таиланде именно в их обязанности входит отлов змей, появившихся в жилых кварталах или зонах отдыха.
Прибывшие на вызов специалисты успешно поймали пресмыкающееся и выпустили его в естественную среду обитания в лесу, вдали от городской черты Паттайи.
Интересно, что питоны не обитают в соленой воде, поэтому змея оказалась в море случайно. Вероятнее всего, рептилию вынесло потоком воды из ливневой канализации одного из близлежащих населенных пунктов.
