Туризм

Двухметровый "плавающий" питон напугал туристов на популярном пляже в Таиланде

Море, дно, змея, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 06:50 Фото: freepik
Двухметровый питон неожиданно всплыл у пляжа Джомтиен в Паттайе (Таиланд). Отдыхающие вплавь и бегом покинули воду, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, свидетели произошедшего обратились к пожарным, так как в Таиланде именно в их обязанности входит отлов змей, появившихся в жилых кварталах или зонах отдыха.

Прибывшие на вызов специалисты успешно поймали пресмыкающееся и выпустили его в естественную среду обитания в лесу, вдали от городской черты Паттайи.


Интересно, что питоны не обитают в соленой воде, поэтому змея оказалась в море случайно. Вероятнее всего, рептилию вынесло потоком воды из ливневой канализации одного из близлежащих населенных пунктов.

Ранее мы писали о том, что поминки с фестивалем еды перепутали туристы в Таиланде.

Аксинья Титова
