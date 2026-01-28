В Мьянме артисты театра погибли при падении автобуса в ущелье
28 января в Мьянме автобус с пассажирами рухнул в глубокое ущелье, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным агентства "Синьхуа", погибли не менее 12 человек.
"По меньшей мере 12 человек погибли в среду вечером, после того как транспортное средство, перевозившее около 27 членов театральной труппы, упало в глубокий овраг в регионе Магуэ в Мьянме", – говорится в сообщении.
О состоянии остальных пассажиров и количестве пострадавших пока ничего неизвестно.
