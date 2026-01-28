#Казахстан в сравнении
Мир

В Мьянме артисты театра погибли при падении автобуса в ущелье

артисты погибли при падении автобуса в ущелье, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 00:16 Фото: pixabay
28 января в Мьянме автобус с пассажирами рухнул в глубокое ущелье, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства "Синьхуа", погибли не менее 12 человек.

"По меньшей мере 12 человек погибли в среду вечером, после того как транспортное средство, перевозившее около 27 членов театральной труппы, упало в глубокий овраг в регионе Магуэ в Мьянме", – говорится в сообщении.

О состоянии остальных пассажиров и количестве пострадавших пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что два человека погибли во время взрыва в киоске фастфуда в Караганде.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
