В Мьянме артисты театра погибли при падении автобуса в ущелье

28 января в Мьянме автобус с пассажирами рухнул в глубокое ущелье, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства "Синьхуа", погибли не менее 12 человек.

"По меньшей мере 12 человек погибли в среду вечером, после того как транспортное средство, перевозившее около 27 членов театральной труппы, упало в глубокий овраг в регионе Магуэ в Мьянме", – говорится в сообщении.

О состоянии остальных пассажиров и количестве пострадавших пока ничего неизвестно.

