Происшествия

Туристка сорвалась с тропы в ущелье Заилийского Алатау

горы, обрыв, помощь спасателей, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 12:27 Фото: пресс-служба МЧС РК
В горах Заилийского Алатау в ущелье Проходное спасатели Алматы пришли на помощь сорвавшейся в обрыв 25-летней женщине. К счастью, она не нуждалась в медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что из-за большой высоты самостоятельно подняться наверх она не смогла.

Известно, что к моменту прибытия спасателей пострадавшая находилась в состоянии шока.

"Спасатели оказали ей необходимую помощь и обеспечили эвакуацию с труднодоступного участка".Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавшая в медицинской помощи не нуждалась и была доставлена к контрольно-спасательному пункту.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы идут поиски 29-летнего мужчины. Последний раз он попал на камеры наблюдения по дороге в горы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
