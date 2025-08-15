Туристка сорвалась с тропы в ущелье Заилийского Алатау
Фото: пресс-служба МЧС РК
В горах Заилийского Алатау в ущелье Проходное спасатели Алматы пришли на помощь сорвавшейся в обрыв 25-летней женщине. К счастью, она не нуждалась в медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что из-за большой высоты самостоятельно подняться наверх она не смогла.
Известно, что к моменту прибытия спасателей пострадавшая находилась в состоянии шока.
"Спасатели оказали ей необходимую помощь и обеспечили эвакуацию с труднодоступного участка".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавшая в медицинской помощи не нуждалась и была доставлена к контрольно-спасательному пункту.
Ранее мы рассказывали, что в Алматы идут поиски 29-летнего мужчины. Последний раз он попал на камеры наблюдения по дороге в горы.
