Мир

Учительница сделала свою ученицу секс-рабыней

Учительница заманила школьницу в свой дом и сделала ее секс-рабыней, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 20:35 Фото: freepik
В австралийском штате Квинсленд школьница подала в суд на учительницу, обвиняя ее в сексуальном рабстве, сообщает Zakon.kz.

По словам девушки, все началось, когда она увлеклась марихуаной. Учительница использовала зависимость подростка, чтобы сблизиться с ней: дарила подарки, писала интимные сообщения и домогалась в школе, пишет Daily Mail.

Когда женщина переехала в Южную Австралию, она заманила школьницу в свой новый дом, купила ей билет на самолет и заставляла удовлетворять ее сексуальные фетиши. Девушка была девственницей.

Учительница жила на тот момент с партнером, который поддерживал происходящее. Они занимались сексом втроем, имитировали сцены изнасилования и использовали во время половых актов секс-игрушки, при этом поощряя употребление алкоголя и наркотиков, чтобы школьница была более покорной.

Девушка рассказала, что подчинялась из страха быть брошенной, причиняла себе вред и регулярно страдала от панических атак. Тем временем учительница продолжала работать в школе.

Против нее начато расследование.

Ранее мы сообщали, что ранившего ножом трех женщин в метро Парижа отпустили.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
