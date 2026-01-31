Учительница химии показала узбекским школьникам сомнительный эксперимент
Фото: pixabay
В Узбекистане на уроке химии учительница продемонстрировала школьникам необычный эксперимент, сообщает Zakon.kz.
По данным местного Instagram-аккаунта, учительница показала, как калий и литий реагируют с водой.
"Эксперимент получился зрелищным", – говорится в описании к видео.
Буквально за восемь часов просмотров видео набрало свыше восьми тысяч одобрительных лайков и множество забавных комментариев:
- Учительница хулиганка, видно сама кайфует от своих экспериментов как подросток.
- Школа горела, но ученики остались довольными.
- После этого опыта учительница стала их друганом. Молодец, уж этот урок ребята запомнят на всю жизнь.
- Школьники надеялись, что она взорвет всю школу.
В противовес этим комментариям нашлись и те, кто осудил такой эксперимент учительницы из-за несоблюдения техники безопасности. А некоторые даже посчитали, что она таким образом "бросила вызов" своей коллеге из Алматы.
Напомним предысторию об алматинке. 28 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии школы-лицея №95 Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize вошла в число 50 лучших педагогов мира.
