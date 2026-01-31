Учительница химии показала узбекским школьникам сомнительный эксперимент

В Узбекистане на уроке химии учительница продемонстрировала школьникам необычный эксперимент, сообщает Zakon.kz.

По данным местного Instagram-аккаунта, учительница показала, как калий и литий реагируют с водой.

"Эксперимент получился зрелищным", – говорится в описании к видео.

Буквально за восемь часов просмотров видео набрало свыше восьми тысяч одобрительных лайков и множество забавных комментариев:

Учительница хулиганка, видно сама кайфует от своих экспериментов как подросток.

Школа горела, но ученики остались довольными.

После этого опыта учительница стала их друганом. Молодец, уж этот урок ребята запомнят на всю жизнь.

Школьники надеялись, что она взорвет всю школу.

В противовес этим комментариям нашлись и те, кто осудил такой эксперимент учительницы из-за несоблюдения техники безопасности. А некоторые даже посчитали, что она таким образом "бросила вызов" своей коллеге из Алматы.

Напомним предысторию об алматинке. 28 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии школы-лицея №95 Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize вошла в число 50 лучших педагогов мира.