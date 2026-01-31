#Казахстан в сравнении
Мир

Учительница химии показала узбекским школьникам сомнительный эксперимент

Уроки химии, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 08:28 Фото: pixabay
В Узбекистане на уроке химии учительница продемонстрировала школьникам необычный эксперимент, сообщает Zakon.kz.

По данным местного Instagram-аккаунта, учительница показала, как калий и литий реагируют с водой.

"Эксперимент получился зрелищным", – говорится в описании к видео.

Буквально за восемь часов просмотров видео набрало свыше восьми тысяч одобрительных лайков и множество забавных комментариев:

  • Учительница хулиганка, видно сама кайфует от своих экспериментов как подросток.
  • Школа горела, но ученики остались довольными.
  • После этого опыта учительница стала их друганом. Молодец, уж этот урок ребята запомнят на всю жизнь.
  • Школьники надеялись, что она взорвет всю школу.

В противовес этим комментариям нашлись и те, кто осудил такой эксперимент учительницы из-за несоблюдения техники безопасности. А некоторые даже посчитали, что она таким образом "бросила вызов" своей коллеге из Алматы.

Напомним предысторию об алматинке. 28 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии школы-лицея №95 Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize вошла в число 50 лучших педагогов мира.

