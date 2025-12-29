#Казахстан в сравнении
Мир

Ранившего ножом трех женщин в метро Парижа отпустили

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 06:40 Фото: pexels
Выходец из Мали, напавший с ножом на трех женщин в метро Парижа 26 декабря, отпущен из-под стражи и направлен на психиатрическое лечение, сообщает Zakon.kz.

По данным France24, мужчина ранил трех женщин на линии 3 столичной подземки. Одна из них была беременна. Женщинам оказали помощь, их жизни ничто не угрожает.

Злоумышленника опознали сотрудники правоохранительных органов с помощью камер видеонаблюдения. Его задержали в парижском пригороде Сарсель (департамент Валь-д'Уаз).

25-летний мужчина уже был известен правоохранительным органам за мелкие кражи и порчу имущества в состоянии наркотического опьянения. Ему выносили предписание о необходимости покинуть территорию Франции.

Ранее сообщалось, что около Эйфелевой башни проводят массовые задержания из-за фейерверков.

Аксинья Титова
