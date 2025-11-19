#АЭС в Казахстане
Туризм

Трагический туризм: вслед за женой и детьми в Стамбуле умер отец семейства

Гибель туристов из Германии в Стамбуле, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 06:50 Фото: pixabay
В турецком Стамбуле от отравления умер турист из Германии Сервет Бёчек, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 ноября на своей странице в соцсети X сообщил глава департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.

Фото: X/dr_aemreguner


Сначала двое детей, одному из которых было три года, а другому шесть лет, умерли, несмотря на усилия врачей. Затем, стало известно о смерти женщины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал трагедию в стамбульской гостинице. Он заявил, что расследование идет "во всех направлениях" и власти намерены установить точные причины произошедшего. По словам Эрдогана, полиция и прокуратура продолжают проверки, а все факты будут тщательно изучены.

Эрдоган подчеркнул, что государство строго контролирует качество продукции "от поля до стола", и пообещал, что при выявлении нарушений никому не будет поблажек. Он также отметил, что в обществе есть "двойные стандарты". Одни и те же госорганы сначала критиковали за проверки производителей, а теперь снова обвиняют.

Расследование гибели семьи в районе Фатих показало, что причиной могла стать не еда, как предполагалось сначала, а химикат, примененный для борьбы с клопами в отеле. По версии следствия, в номере этажом ниже проводилась обработка от насекомых. Предположительно токсичное вещество – алюминий фосфид просочилось в комнату, где находилась семья.

Президент США Дональд Трамп также обратился с просьбой, но только к сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

Фото Алия Абди
Алия Абди
