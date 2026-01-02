#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Происшествия

Водителя грузовика вызволили из снежного плена в Мангистау

Человек в яркой куртке на скользкой дороге, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 09:55 Фото: freepik
Спасатели пришли на помощь водителю грузового автомобиля, который застрял на заснеженной дороге в Мангистауской области. Сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций немедленно отправились на место, сообщает Zakon.kz.

Грузовик забуксовал недалеко от месторождения Шагырлы-Шомышты Бейнеуского района. Водитель большегруза сообщил о своей проблеме, когда находился возле села Бейнеу, передает ДЧС Мангистауской области 2 января 2026 года.

К месту происшествия оперативно выдвинулся отряд спасателей. Они помогли выбраться из снежного плена и предупредили водителя о прочих опасностях на пути. Затем машина поехала дальше. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Недавно Zakon.kz рассказывал о том, как спасатели нашли пропавших в Карагандинской области.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
