Водителя грузовика вызволили из снежного плена в Мангистау
Фото: freepik
Спасатели пришли на помощь водителю грузового автомобиля, который застрял на заснеженной дороге в Мангистауской области. Сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций немедленно отправились на место, сообщает Zakon.kz.
Грузовик забуксовал недалеко от месторождения Шагырлы-Шомышты Бейнеуского района. Водитель большегруза сообщил о своей проблеме, когда находился возле села Бейнеу, передает ДЧС Мангистауской области 2 января 2026 года.
К месту происшествия оперативно выдвинулся отряд спасателей. Они помогли выбраться из снежного плена и предупредили водителя о прочих опасностях на пути. Затем машина поехала дальше. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
