Завуча начальной школы арестовали за алкогольную вечеринку для сотни школьников в США

47-летнюю педагога и завуча начальной школы из Флориды Элизабет Хилл-Бродиган арестовали после того, как она устроила вечеринку для сотни школьников, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Daily Star, женщина проработала в системе образования 23 года и однажды даже выиграла конкурс "Учитель года". По версии следствия, женщина организовала шумную домашнюю вечеринку, на которой присутствовали подростки, распивавшие спиртные напитки.

Отмечается, что 19 января в разгар вечеринки одному из гостей стало плохо, и его забрали в больницу с алкогольной интоксикацией. Медики также оказали помощь другим несовершеннолетним, еще один юноша был арестован неподалеку за вождение в нетрезвом виде. После чего 45-летняя мисс Андерсон, коллега Хилл-Бродиган, обратилась к правоохранителям в состоянии алкогольного опьянения и сказала, что она учительница и тоже была на вечеринке.

Как уточняется, обеих женщин отправили в административный отпуск. Их обвиняют в пренебрежении интересами детей и содействии правонарушениям несовершеннолетних. Директора школы также обвинили в нарушении закона о спиртных напитках на вечеринках.

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