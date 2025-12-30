#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Мир

Небо Японии озарил светящийся объект

летающий объект, космос, болид, небо,, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 21:23 Фото: pixabay
"Огненный шар" наблюдали жители Японии в районе вулкана Фудзи, сообщает Zakon.kz.

В Японии над горой Фудзи в Сидзуоке пролетел крупный и яркий болид. Событие удалось запечатлеть камерами уличного наблюдения 26 декабря, пишет Kyodo News.

По данным местных СМИ, сверкающий огненный шар был зафиксирован над вулканом, озарив все окружающее пространство зеленым сиянием.

Как стало известно позже, видеосвидетельство запечатлели камеры наблюдения Музея города Хирацука.

Известно, что большинство метеоров светятся белым, но в зависимости от химического состава сгорающего в атмосфере вещества они могут окрашиваться в зеленый, желтый, красный или синий цвета.

Ранее астронимы рассказали, межзвездная гостья 3I/ATLAS испытывает ускорение и сейчас движется к точке максимального сближения с Землей.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
