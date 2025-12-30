Небо Японии озарил светящийся объект

"Огненный шар" наблюдали жители Японии в районе вулкана Фудзи, сообщает Zakon.kz.

В Японии над горой Фудзи в Сидзуоке пролетел крупный и яркий болид. Событие удалось запечатлеть камерами уличного наблюдения 26 декабря, пишет Kyodo News.

По данным местных СМИ, сверкающий огненный шар был зафиксирован над вулканом, озарив все окружающее пространство зеленым сиянием.

PAGLIWANAG NG METEOR HABANG BACKGROUND ANG MOUNT FUJI 🌠🗻



Nagliwanag ang isang fireball o meteor sa kalangitan ng Fuji sa Shizuoka, Japan nitong Biyernes, Dec. 26.



Nakadagdag sa tanawin ang background na Mount Fuji nang ito'y magliwanag. | via Reuters pic.twitter.com/5gSG9BOoaB — News5 (@News5PH) December 27, 2025

Как стало известно позже, видеосвидетельство запечатлели камеры наблюдения Музея города Хирацука.

Large fireball is seen crossing the sky north of Mount Fuji in Japan. pic.twitter.com/7aSpS1fj5g — Space Porn (@AstronomyPosts) September 24, 2023

Известно, что большинство метеоров светятся белым, но в зависимости от химического состава сгорающего в атмосфере вещества они могут окрашиваться в зеленый, желтый, красный или синий цвета.

Ранее астронимы рассказали, межзвездная гостья 3I/ATLAS испытывает ускорение и сейчас движется к точке максимального сближения с Землей.