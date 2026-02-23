#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
События

Светящиеся объекты выстроились в ряд в небе над Алматы

спутники старлинк, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 14:59 Фото: wikimedia
В соцсетях 23 февраля 2026 года появилось видео с группой светящихся объектов в ночном небе. В описании указано, что видео снято накануне вечером в Алматы, сообщает Zakon.kz.
"Снова светящиеся объекты в небе над Алматы. Сообщается, что они летели ровным рядом, около 30 штук. Как думаете, что это?" – говорится в описании.

Пользователи стали щедро сыпать догадками, соревнуясь в том числе в остроумии:

  • Дед Мороз простился сегодня с зимой и улетел в северный Устюг.
  • Это за мной...!
  • Аэротакси из Алатау припарковалось.
  • Это Председатели Правления планеты Терра (Земля).
  • Моя теща с подружками на шабаш полетела.
  • Трамп открыл информацию про инопланетян, вот теперь и летают все, кому ни попадя.
  • Куда смотрит галактический акимат?
  • Илон Маск полетел на тусу.
  • Меня больше удивляют цены на продукты в новом году

Щедрая порция комментариев была о том, что это спутники Starlink. Компания SpaceX ранее сообщила, что ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье, 22 февраля, вывела на орбиту партию из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

"В ночь с 22 февраля на 23 февраля 2026 года светящиеся объекты над городом Алматы на указанных обсерваториях АФИФ не наблюдались. По данным специалистов института, в указанный период вхождение в атмосферу Земли спутников либо их фрагментов не прогнозировалось. Наиболее вероятным объяснением светящихся объектов, зафиксированных над городом Алматы, является пролет группы спутников типа Starlink", – прокомментировал "Казинформу" директор Астрофизического института (АФИФ) имени В. Г. Фесенкова.

Ранее стало известно, что NASA отменило запуск лунной миссии из-за проблем с ракетой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Алматы вынесли приговор Ольге Абдыгаппаровой
18:03, 23 февраля 2026
В Алматы вынесли приговор Ольге Абдыгаппаровой
Необычные светящиеся объекты заметили в небе над Египтом
20:07, 14 июня 2025
Необычные светящиеся объекты заметили в небе над Египтом
Космический мусор, а не ракета: астроном высказался о светящихся объектах в небе Казахстана
15:07, 06 июня 2025
Космический мусор, а не ракета: астроном высказался о светящихся объектах в небе Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: