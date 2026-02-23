Светящиеся объекты выстроились в ряд в небе над Алматы
Фото: wikimedia
В соцсетях 23 февраля 2026 года появилось видео с группой светящихся объектов в ночном небе. В описании указано, что видео снято накануне вечером в Алматы, сообщает Zakon.kz.
"Снова светящиеся объекты в небе над Алматы. Сообщается, что они летели ровным рядом, около 30 штук. Как думаете, что это?" – говорится в описании.
Пользователи стали щедро сыпать догадками, соревнуясь в том числе в остроумии:
- Дед Мороз простился сегодня с зимой и улетел в северный Устюг.
- Это за мной...!
- Аэротакси из Алатау припарковалось.
- Это Председатели Правления планеты Терра (Земля).
- Моя теща с подружками на шабаш полетела.
- Трамп открыл информацию про инопланетян, вот теперь и летают все, кому ни попадя.
- Куда смотрит галактический акимат?
- Илон Маск полетел на тусу.
- Меня больше удивляют цены на продукты в новом году
Щедрая порция комментариев была о том, что это спутники Starlink. Компания SpaceX ранее сообщила, что ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье, 22 февраля, вывела на орбиту партию из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
"В ночь с 22 февраля на 23 февраля 2026 года светящиеся объекты над городом Алматы на указанных обсерваториях АФИФ не наблюдались. По данным специалистов института, в указанный период вхождение в атмосферу Земли спутников либо их фрагментов не прогнозировалось. Наиболее вероятным объяснением светящихся объектов, зафиксированных над городом Алматы, является пролет группы спутников типа Starlink", – прокомментировал "Казинформу" директор Астрофизического института (АФИФ) имени В. Г. Фесенкова.
Ранее стало известно, что NASA отменило запуск лунной миссии из-за проблем с ракетой.
