Светящиеся объекты в небе: что летает над Казахстаном

В соцсетях гадают, что пролетело в небе на юго-востоке страны. Горящий огненный объект озадачил жителей Жаркента, а кого-то даже напугал. Это не первый случай, когда очевидцы задаются вопросом "что это?", заметив необычные явления над головой. Zakon.kz обратился к ученым в поиске ответа.

Казахстанский астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина, увидев видеозапись жителей Жаркента, сразу определила, что это не метеор и не болид, а объект связан с искусственными спутниками Земли. Космические тела, в отличие от этого "непрошенного гостя", летят с огромной скоростью, отметила сотрудница Астрофизического института.

Заведующий лабораторией наблюдений искусственных спутников Земли Александр Серебрянский сообщил, что летящий объект, который запечатлели испуганные казахстанцы, может быть или фрагментом спутников системы глобального интернета Starlink, или отработанным блоком китайской орбитальной ракеты-носителя "Чанчжэн-3B".

"Видео было, скорее всего, снято либо 3 ноября, либо вечером 2-го. В эти дни зафиксировано вхождение в атмосферу некоторых аппаратов Starlink и остатков миссии WISE – телескопа для обзора неба в инфракрасном диапазоне, запущенного в 2009 году. В эти же дни входили в атмосферу отработанные блоки – блок CZ-3B (китайский запуск в 2019 году)", – предположил ученый.

Его коллега-астроном Светлана Мошкина пояснила, что летящий объект может быть одной из ступеней, которые отделяются после запуска многоступенчатой ракеты.

Многоступенчатая ракета – летательный аппарат, состоящий из двух или более механически соединенных ракет, называемых ступенями, разделяющихся в полете. Такая ракета позволяет достигнуть скорости большей, чем каждая из ее ступеней в отдельности.

"Стоит понимать, что когда запускают космические аппараты с Байконура, выходя на орбиту, ракета несколько раз сбрасывает ступени. Когда отходит первая ступень, мы можем видеть это, наблюдая за процессом в атмосфере Земли. Для жителей Казахстана это частое явление", – отметила специалист.

Что мы видим

Чтобы не пугаться от увиденного в небе, достаточно уточнить, когда идет запуск космических объектов.

"Сам запуск тоже достаточно красочный процесс: видно, как летит ракета, она очень быстро мчится, как игла на небе, после нее остается огромный хвост. Вот тогда видно, как первая ступень отбрасывается, затем вторая, но на более серьезных высотах, чаще всего сгорая в верхних слоях атмосферы". Светлана Мошкина

Фото: pixabay

В последнее время, особенно после участившихся запусков Илона Маска, заметила специалист, казахстанцы стали чаще наблюдать подобные светящиеся объекты. И сразу можно понять, что это спутники, а не метеоры и болиды. Они не только отличаются по скорости.

"Если судить по этой записи, сначала свечение идет ярко, потом слабее, а затем снова ярко. Оно мерцает по мере сгорания. Как только вспыхивают остатки топлива, то видны более яркие всполохи. Сами по себе метеорит и болид так себя не ведут. Если они летят, яркость увеличивается, затем происходит вспышка и потом светящийся след". Светлана Мошкина

Это не единичный случай, когда казахстанцы видят неопознанные объекты в небе. 21 октября появилась информация, что рядом со звездами мерцают таинственные объекты. Многие удивленные казахстанцы рассказывали, что огоньки в небе шли ровным рядом, а потом пропадали. Очевидцы предположили, что это ночное явление связано со спутниками Илона Маска.

Похожий инцидент произошел и летом. В ночь на 13 июня 2024 года жители Алматы и Алматинской области сняли на видео неопознанные объекты в небе. Тогда ситуацию прояснили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Загадочные объекты оказались фрагментами развалившегося при вхождении в атмосферу Земли спутником.

В начале 2024 года жители Акмолинской области увидели в сумрачном небе необычный объект. Над Имантау был замечен полет яркого тела с горящим хвостом, объект потом исчез.

Астроном считает, что чаще всего люди фиксируют поздно вечером или ночью события, связанные с отработанными ракетами, которые спускают на Землю, либо спутники.

"Отработанные модули космических кораблей и спутников, которые спускают на Землю, для безопасности людей спускают либо в океан, либо в сторону пустынной местности. Там они сгорают. Конечно, о вхождении в атмосферу спутника в общем доступе не будет такой информации, она закрытая. Об этом может быть известно только за день до его вхождения в атмосферу. То, что люди фиксируют с помощью видео, события происходят поздно ночью, это чаще всего отработанные ракеты, которые спускают на Землю", – сказала Светлана.

Ученые начеку

Ученая отметила, что опасности для населения нет во время этих процессов, так что пугаться этого не стоит.

"Их примерно ориентируют, рассчитывая орбиту, дабы остатки космических объектов упали в океан или подальше от населенных пунктов. Эти ступени станции стараются всегда спустить именно в океан. Если бы было что-то серьезное, угрожающее, об этом сразу бы произошло оповещение, предупредив людей, к примеру, о падении космического тела, угрозе, что что-то врежется в атмосферу Земли. Указали предполагаемый район падения и началась бы эвакуация. Но такой вероятности практически нет", – добавила специалист.

Фото: NASA/Bill Ingalls

По словам астронома, в скором времени тоже планируется космическое событие. В ночь с 8 на 9 ноября мимо Земли пролетит шестиметровый астероид. Но навредить нашей планете он не может, заверила ученая. Если бы была хоть одна вероятность, что он столкнется с Землей, то астероид сгорел бы еще в атмосфере.

"Это не настолько большой объект. Астероиды, которые действительно могли бы предоставлять опасность для людей, живущих на нашей планете, под пристальным наблюдением ученых со всего мира. Ученые постоянно отслеживают их орбиту". Светлана Мошкина

Опасность существует?

Но все-таки есть и риски. По мнению специалиста, существует группа небесных тел, которую действительно астрономам тяжело найти на небе.

"Это небесные тела, летящие со стороны Солнца. Вот их с нашей планеты действительно достаточно сложно увидеть. Пример этому – Челябинский метеорит. Астрономы и ученые не могли его физически увидеть. О них чаще всего узнают тогда, когда происходит столкновение с поверхностью Земли. Вот здесь есть опасность. Все, что касается космических аппаратов, – здесь все под контролем. Незачем поднимать панику", – заключила астроном.

В ночь на 11 октября жители Семея и Караганды наблюдали в небе полярное сияние. Это последствие сильнейшей геомагнитной бури на Земле. Zakon.kz побеседовал с ученым и выяснил причины возникновения нетипичного астрономического явления над территорией нашей страны.