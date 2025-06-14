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Мир

Необычные светящиеся объекты заметили в небе над Египтом

Небо, Египет, объекты , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 20:07 Фото: pixabay
Жители Египта стали свидетелями странных светящихся объектов в небе, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Aladad Alawa, яркие вспышки необычной продолговатой формы наблюдались в Каире, Гизе и других регионах страны.

Согласно предварительным данным, это явление может быть связано с военными действиями между Ираном и Израилем, начавшимися утром 13 июня. Однако точная природа и причины появления объектов пока остаются неизвестными, сообщает газета.

А ранее в ночь с 5 на 6 июня 2025 года небо озадачило жителей Казахстана. Яркие светящиеся объекты, словно метеоры, оставляли за собой следы. Это явление привлекло внимание пользователей соцсетей. Теории множились от метеоритного дождя до визитов инопланетян, в подробностях разбирался Zakon.kz.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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