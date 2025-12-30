12 ранены, 100 эвакуированы: авария произошла на канатной дороге в итальянских Альпах
Как пишет La Repubblica со ссылкой на пожарную службу Италии, в результате инцидента различные ранения получили оператор, а также двое из 15 пассажиров в кабине. Для эвакуации людей были задействованы два вертолета Drago.
По словам руководителя местной транспортной компании Филиппо Безоцци, канатная дорога недостаточно сбросила скорость при въезде на станцию, поэтому кабина врезалась в защитные ограждения.
Советник по гражданской защите региона Пьемонт Марко Габузи заявил, что региональная система защиты находилась в тесной координации с пожарной службой, альпийской спасательной службой, правоохранительными органами и медицинским персоналом с первых минут после аварии.
