Мир

12 ранены, 100 эвакуированы: авария произошла на канатной дороге в итальянских Альпах

авария на канатной дороге, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 22:06 Фото: pixabay
На высокогорной станции Монте-Моро в провинции Вербано-Кузио-Оссоло на канатной дороге произошла авария, сообщает Zakon.kz.

Как пишет La Repubblica со ссылкой на пожарную службу Италии, в результате инцидента различные ранения получили оператор, а также двое из 15 пассажиров в кабине. Для эвакуации людей были задействованы два вертолета Drago.

По словам руководителя местной транспортной компании Филиппо Безоцци, канатная дорога недостаточно сбросила скорость при въезде на станцию, поэтому кабина врезалась в защитные ограждения.

Советник по гражданской защите региона Пьемонт Марко Габузи заявил, что региональная система защиты находилась в тесной координации с пожарной службой, альпийской спасательной службой, правоохранительными органами и медицинским персоналом с первых минут после аварии.

Ранее сообщалось, что в Индии грузовик с соломой насмерть раздавил водителя внедорожника.

