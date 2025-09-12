Трагедия на Эльбрусе: авария на канатной дороге привела к гибели людей
Два человека погибли и еще девять пострадали в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе, сообщает Zakon.kz.
По информации РИА Новости, причиной стал сход троса с ролика одной из опор.
Как уточняется, пострадавших готовятся принять в больнице.
"Эвакуация людей после аварии на канатке на Эльбрусе осложняется погодными условиями", – говорится в сообщении.
СМИ пишут, что оба погибших были тестировщиками канатной дороги, которые планировали отремонтировать ее и подготовить к зимнему периоду.
В соцсети распространилось видео с места происшествия.
Ранее сообщалось, что в Алматы на Шымбулаке сломалась канатка, из-за чего туристов из кабинок спускали с помощью спасателей и веревок.
