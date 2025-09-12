#АЭС в Казахстане
Мир

Трагедия на Эльбрусе: авария на канатной дороге привела к гибели людей

несколько человек пострадали в результате аварии на канатке на Эльбрусе, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 19:20 Фото: pixabay
Два человека погибли и еще девять пострадали в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, причиной стал сход троса с ролика одной из опор.

Как уточняется, пострадавших готовятся принять в больнице.

"Эвакуация людей после аварии на канатке на Эльбрусе осложняется погодными условиями", – говорится в сообщении.

СМИ пишут, что оба погибших были тестировщиками канатной дороги, которые планировали отремонтировать ее и подготовить к зимнему периоду.

В соцсети распространилось видео с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Алматы на Шымбулаке сломалась канатка, из-за чего туристов из кабинок спускали с помощью спасателей и веревок.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
