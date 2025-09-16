#АЭС в Казахстане
Мир

Трагедия на Эльбрусе: арестовали директора компании, отвечающей за канатную дорогу

арестован директор компании, отвечающей за канатную дорогу на Эльбрусе, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 23:18 Фото: pixabay
Арестован директор компании, эксплуатирующей канатную дорогу на Эльбрусе, в результате аварии на которой погибли три человека. Такое решение принял Нальчикский городской суд, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Кабардино-Балкарии.

"Суд избрал директору ООО "МКД Эльбрус" меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авария на канатной дороге привела к гибели людей на Эльбрусе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
